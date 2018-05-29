Звездные подруги, которые перестали общаться

Согласны ли вы с тем, что от любви до ненависти один шаг? Героини нашей подборки заставляют в это поверить. Рассказываем вам о звездах, которые со скандалом разорвали свои отношения после долгих лет дружбы.

Рианна и Дженнифер Лопес

Вражда, которая развернулась между двумя исполнительницами из-за мужчины в очередной раз заставляет усомниться в том, что женская дружба действительно существует. Некогда хорошие приятельницы Джей Ло и Рианна поссорились из-за одного из самых перспективных рэперов современности — красавчика Дрейка.

Девушки долгое время поддерживали теплые отношения, позитивно высказывались друг о друге и даже обменивались трогательными подарками. Однако все резко изменилось, когда в Сеть просочилась информация о том, что бывший парень Рианны проявляет интерес к ее 48-летней подруге Лопес, а в Instagram самой Джей Ло появился снимок, на котором рэпер нежно обнимает лежащую у него на коленях певицу. Поп-дива никак не комментировала отношения с музыкантом, но по умилительным фото все и так было понятно.

Предательство подруги стало для Рианны настоящим ударом, и она тут же отписалась от экс-бойфренда и приятельницы в соцсетях. По словам инсайдеров, после этой новости Рири находилась в подавленном и состоянии: певица не рассчитывала, что рэпер так быстро найдет ей замену. Девушка была возмущена и поведением Лопес — поговаривают, даже угрожала сопернице. Судя по всему, после расставания с Дрейком Рианна все же надеялась на воссоединение и пережить предательство не смогла. Джей Ло же, в свою очередь, предпочла хранить молчание и никак не отреагировала на действия Рианны.

Белла Хадид и Селена Гомес

И здесь любовный треугольник, только на этот раз яблоком раздора стал не менее перспективный музыкант The Weeknd . Модель Белла Хадид и Абель Тесфайе (настоящее имя музыканта) встречались около года и лишь однажды делали перерыв в отношениях. В 2016-ом влюбленные снова решили расстаться из-за плотного графика, однако Белла была уверена, что это ненадолго.

После разрыва девушка страдала и надеялась, что после очередного тайм-аута все станет как прежде. Однако не успела модель расстаться с бойфрендом, как тот закрутил роман с Селеной Гомес. Все бы ничего, но до этого самого момента Гомес и Хадид были хорошими подругами. Они прекрасно ладили, пока в Сети не появились снимки, на которых Абель целуется с Селеной. Как сообщали приближенные к модели источники, девушка была в шоке от того, что музыкант уже спустя два месяца после расставания пришел в себя и начал новые отношения.

Белла пошла по стопам Рианны: буквально на следующий же день отписалась от Селены в Instagram, а позже выложила фото со средним пальцем. Беллу можно понять: тяжело сдерживаться, когда любовь всей твоей жизни почти сразу после разрыва начинает публично признаваться в чувствах твоей же подруге. Однако и Гомес не стала сдавать позиции: выложила в Instagram фото себя обнаженной, на которое, кстати, Белла ответила не менее эффектным видео в купальнике. Так что, Абелю, наверняка, пришлось кусать локти от того, что потерял такую красотку.

Самое интересное в этом противостоянии то, что в нем оказались задействованы и другие персонажи. Так, например, сестра Беллы, модель Джиджи Хадид, поддерживавшая общение с Селеной, пыталась помирить девушек, но пообещала сестре отказаться от всяческих контактов с певицей, если Белле будет от этого тяжело. Бывший бойфренд Селены Джастин Бибер , с которым они встречались долгое время, как ни странно, тоже поддержал Беллу: певец был убежден, что Гомес использует нового бойфренда и утверждал, что этот роман ради пиара скоро закончится.

К слову, отчасти он оказался прав: спустя 10 месяцев Селена бросила Абеля ради него самого. Что касается The Weeknd, то совсем недавно в Каннах его застукали за поцелуями с … Беллой! Кажется, все возвращается на круги своя. Только вот девушки мириться совсем не собираются. Более того, Селена в искренность чувств рэпера по отношению к Хадид не верит и считает, что тот лишь хочет отомстить. Поверит ли Белла словам бывшей подруги? Сомневаемся.

Сара Джессика Паркер и Ким Кэтролл

Лучшие подружки из «Секса в большом городе» в жизни стали чуть ли не заклятыми врагами. Противостояние двух актрис началось после отказа Ким Кэтролл участвовать в съемках новой части фильма по культовому сериалу. Звезда призналась, что давно выросла из роли Саманты и вообще не считает правильным снимать продолжение. После этой новости при каждой удобной возможности Сара Джессика отмечала, что с «Сексом» все кончено, и намекала, что виной тому именно Ким. Кэтролл такие обвинения смутили, и она заявила, что Паркер могла бы вести себя лучше.

Конфликт обострился после смерти брата Ким Кэтролл: в комментариях под постом бывшей коллеги в Instagram Паркер выразила свои соболезнования, на что Кэтролл обвинила ее в лицемерии. Ким попросила Сару Джессику оставить ее семью в покое и прекратить спекулировать их горем ради того, чтобы сохранить имидж «хорошей девочки». Также Кэтролл отметила, что Сара ей не подруга, да и подругами-то они никогда и не были.

Кэти Перри и Тейлор Свифт

Долгие годы Тейлор и Кэти называли лучшими подружками: девушки поддерживали друг друга, общались в соцсетях, вместе выступали и планировали записать совместные песни. Их дружбу не испортили даже отношения с одним и тем же парнем (в 2012 году Кэти начала встречаться с экс-бойфрендом Тейлор). Однако все же нашлось то, подкосило их дружбу: вы удивитесь, но вражда этих девушек началась из-за команды танцоров.

Для своего тура в поддержку альбома RED Тейлор Свифт наняла нескольких танцовщиков, работавших с Кэти Перри. Прямо в разгар тура представители Кэти переманили ребят обратно, предложив более высокие гонорары. Парни, не раздумывая, согласились.

Свифт посчитала подобное предательством и обвинила подругу в срыве ее тура, после чего между ними начались нешуточные противостояния. Конфликты плавно перерастали в настоящую войну: певицы подкалывали друг друга в интервью, а само столкновение нашло отражение в их творчестве (говорят, что одна из самых «злых» песен Тейлор Bad Blood написана именно об этой ссоре, а песня Кэти Swish Swish посвящена Тейлор).

Противостояние продолжалось с 2014-го года, но совсем недавно, 10 мая этого, все мировые СМИ написали о том, что топор многолетней войны между певицами наконец-то зарыт. Свифт поделилась в Instagram видео, на котором запечатлен подарок Перри, который та отправила певице прямо перед началом ее мирового тура — конверт с письмом и настоящую оливковую ветвь. По словам инсайдеров, этот поступок для Тейлор значит многое. Однако рано радоваться. Поговаривают, что Кэти уже успела обидеться на то, что Свифт выставила на всеобщее обозрение ее письмо, ведь теперь складывается ощущение, будто именно Перри виновата в ссоре. Неужели это начало нового конфликта?

Майли Сайрус и Деми Ловато

Диснеевские звездочки Майли и Деми с самого детства были не разлей вода: вместе начали свою карьеру, снимаясь в сериалах, а позже занялись музыкой. Девчонки постоянно пересекались и общались, и скоро их отношения переросли в крепкую дружбу. Однако дружба эта продлилась недолго — красавицы повзрослели и пошли разными дорогами.

Деми угодила в психиатрическую клинику с депрессией и расстройством пищевого поведения, после чего изменила взгляды на жизнь, сменила имидж и избавилась вредных привычек. Майли же, напротив, решила порвать с образом диснеевской милашки и пустилась во все тяжкие: бритые виски, эротические фотосессии, скандальные видеоклипы, татуировки, тверк и вызывающая одежда.

Повзрослевшая Деми и бесшабашная Майли не смогли поддерживать былые отношения: общих интересов у них попросту больше не осталось. Отношения накалила, казалось бы, шуточная ссора: в 2014 году Майли выложила на YouTube ролик, в котором высмеяла особенности внешности Деми. В ответ на это девушка подколола подругу в таком же юмористическом тоне в своем Twitter. После инцидента Майли и Деми отписались друг от друга в соцсетях и с тех пор больше не поддерживают связь.