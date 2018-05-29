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Как должен выглядеть мужчина на рыбалке
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Как должен выглядеть мужчина на рыбалке 

Harper’s Bazaar 29 мая 2018
Фото: Harper’s Bazaar
Дэвид Бекхэм — один из самых стильных мужчин современности.
Недаром с недавнего времени экс-футболист, а также совладелец модного бренда Kent & Curwen и сооснователь косметического бренда для мужчин House 99 присоединился к Британскому модному совету в качестве амбассадора. Своим трем сыновьям, Бруклину, Ромео и Крузу, Дэвид тоже прививает чувство стиля. И надо признать, успешно.
Так, половина семейства Бекхэм отправилась на рыбалку, чтобы поболтать по-мужски. Даже во время этого брутального досуга молодые люди выглядели "при параде": рубашки, английские кепки.
@davidbeckham
Все выдержано в одной гамме. Уверены, что улов был достойный.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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