Как должен выглядеть мужчина на рыбалке

Дэвид Бекхэм — один из самых стильных мужчин современности.

Недаром с недавнего времени экс-футболист, а также совладелец модного бренда Kent & Curwen и сооснователь косметического бренда для мужчин House 99 присоединился к Британскому модному совету в качестве амбассадора. Своим трем сыновьям, Бруклину, Ромео и Крузу, Дэвид тоже прививает чувство стиля. И надо признать, успешно.

Так, половина семейства Бекхэм отправилась на рыбалку, чтобы поболтать по-мужски. Даже во время этого брутального досуга молодые люди выглядели "при параде": рубашки, английские кепки.

@davidbeckham

Все выдержано в одной гамме. Уверены, что улов был достойный.