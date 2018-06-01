Волочкову осудили за кальян при дочери

Балерина устроила «романтический ужин» со своим ребенком.

Светская дива, балерина, звездная мама Анастасия Волочкова вновь столкнулась с волной негатива. На этот раз недовольство публики вызвал, казалось бы, вполне безобидный кадр: знаменитость сообщила, что устроила «романтический ужин» с дочкой — и показала соответствующий кадр.

Романтический ужин с любимой Аришей. Мы так любим быть вместе! Каникулы, спасибо вам!

— написала Анастасия Волочкова.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 28 Май 2018 в 1:15 PDT

Пользователи социальных сетей тут же обратили внимание на одну деталь: рядом с артисткой и ее 12-летней дочкой стоит кальян.

«Дочка тоже курит кальян?», «Ужин с дочкой. А кальян-то зачем?», «А зачем вам рядом с дочкой курить кальян?», «Ариша тоже кальян курит?», «Меня интересует этическая сторона вопроса: при ребенке кальян — это норма?», — возмутились подписчики балерины.