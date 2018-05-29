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Волочкову осудили за курение кальяна при дочери
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Волочкову осудили за курение кальяна при дочери 

Letidor.ru 29 мая 2018
Фото: @volochkova_art
Балерина устроила «романтический ужин» со своим ребенком.
Светская дива, балерина, звездная мама Анастасия Волочкова вновь столкнулась с волной негатива. На этот раз недовольство публики вызвал, казалось бы, вполне безобидный кадр: знаменитость сообщила, что устроила «романтический ужин» с дочкой — и показала соответствующий кадр.
Романтический ужин с любимой Аришей. Мы так любим быть вместе! Каникулы, спасибо вам!
— написала Анастасия Волочкова.
Пользователи социальных сетей тут же обратили внимание на одну деталь: рядом с артисткой и ее 12-летней дочкой стоит кальян.
«Дочка тоже курит кальян?», «Ужин с дочкой. А кальян-то зачем?», «А зачем вам рядом с дочкой курить кальян?», «Ариша тоже кальян курит?», «Меня интересует этическая сторона вопроса: при ребенке кальян — это норма?», — возмутились подписчики балерины.
Напомним, Ариадна — единственная дочь 42-летней балерины Анастасии Волочковой. Девочка родилась в 2005 году, отец ребенка — бизнесмен и доктор юридических наук Игорь Александрович Вдовин. Пара оформила отношения в 2007 году, однако некоторое время спустя распалась.
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Женский форум  Ещё 5 источников 
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