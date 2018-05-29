Знаменитости, которые живут очень скромно

Кто бы мог подумать, что дети Сары Джессики Паркер носят секонд-хенд?
Дженнифер Лоуренс
Одна из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда, главная хохотушка киноиндустрии Дженнифер Лоуренс вообще-то никогда особого значения деньгам не придавала. И вся ее борьба за равные с мужчинами гонорары — это в первую очередь история про справедливость, а не про желание купить еще один крутой особняк или автомобиль. Например, вы знали, что она собирает купоны для супермаркетов, чтобы сэкономить деньги? То-то же!
Зоуи Дешанель
После развода с мужем Зоуи пришлось рассказать о своих доходах общественности. Выяснилось, что в месяц она зарабатывает около 95 тысяч долларов, а тратит при этом всего 22 тысячи. Из этой суммы огромная часть уходит на благотворительность и инвестиции. И да, в приступах отчаянного шопоголизма она тоже замечена не была и неоднократно повторяла, что «стиль — это не про дорогую одежду».
Сара Джессика Паркер
В отличие от своей героини Кэрри Брэдшоу, Сара точно не из тех, кто тратит половину своего дохода на туфли и сумки. На самом деле такой сознательный поход к деньгам у Паркер с детства: в их семье было восемь детей, и родители едва сводили концы с концами. Сегодня сыновья и дочь актрисы зачастую носят даже секонд-хенд. «Некоторые вещи действительно достаются нам, что называется, по наследству от друзей и родственников. Не вижу в этом ничего плохого!» — говорит Сара Джессика.