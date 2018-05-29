Ещё
Знаменитости, которые живут очень скромно
Далее:
Читайте также:
Ещё

Топ-3 знаменитостей, которые очень скромно живут 

Harper’s Bazaar 20 часов назад
Фото: Harper’s Bazaar
Кто бы мог подумать, что дети Сары Джессики Паркер носят секонд-хенд?

Дженнифер Лоуренс

Одна из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда, главная хохотушка киноиндустрии Дженнифер Лоуренс вообще-то никогда особого значения деньгам не придавала. И вся ее борьба за равные с мужчинами гонорары — это в первую очередь история про справедливость, а не про желание купить еще один крутой особняк или автомобиль. Например, вы знали, что она собирает купоны для супермаркетов, чтобы сэкономить деньги? То-то же!

Зоуи Дешанель

После развода с мужем Зоуи пришлось рассказать о своих доходах общественности. Выяснилось, что в месяц она зарабатывает около 95 тысяч долларов, а тратит при этом всего 22 тысячи. Из этой суммы огромная часть уходит на благотворительность и инвестиции. И да, в приступах отчаянного шопоголизма она тоже замечена не была и неоднократно повторяла, что «стиль — это не про дорогую одежду».

Сара Джессика Паркер

В отличие от своей героини Кэрри Брэдшоу, Сара точно не из тех, кто тратит половину своего дохода на туфли и сумки. На самом деле такой сознательный поход к деньгам у Паркер с детства: в их семье было восемь детей, и родители едва сводили концы с концами. Сегодня сыновья и дочь актрисы зачастую носят даже секонд-хенд. «Некоторые вещи действительно достаются нам, что называется, по наследству от друзей и родственников. Не вижу в этом ничего плохого!» — говорит Сара Джессика.
Harper’s Bazaar: последние новости
Как должен выглядеть мужчина на рыбалке: Дэвид Бекхэм с сыновьями отправились рыбачить Как в 49 выглядеть на 30: Дженнифер Энистон рассказала, в чем секрет ее молодости 5 знаменитых девушек, которые верят в приметы
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пати лайк рашн: фото беспощадных русских свадеб3
Жара: микробикини снова в моде36
Омерзительные купальники, которые взволновали Сеть94
Войны вторых жен и первых детей
Тест: насколько вы провинциальны2
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
13:47
Сколько можно прожить, пересаживая органы
Здоровье
11:39
Загадки, которые взорвут ваш мозг
Психология
10:14
ДНК-тесты, которые шокировали общественность
Здоровье
05:07
Признаки, говорящие, что ваше тело уникально
Здоровье
08:40
Эти актёры узнали рецепт эликсира молодости
Звёзды
00:38
Почему дети Пугачевой похожи на Киркорова
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение