Анджелина Джоли встречается с Томом Хиддлстоном 

Западные СМИ сообщают, что 42-летняя Анджелина Джоли закрутила роман с 37-летним Томом Хиддлстоном.
Слухи о романах Анджелины Джоли после расставания с Брэдом Питтом никак не утихают. На этот раз западные источники сообщают, что актрису уже несколько месяцев связывают романтические отношения с Томом Хиддлстоном. По сообщениям, знакомству пары поспособствовал Крис Хемсворт, который во время «Золотого глобуса» рассказал Джоли о том, какой прекрасный Хиддлстон. В итоге актриса взяла у Криса телефон Тома, после чего у пары завязался роман.
кадр из фильма
Разумеется, представители пары пока никак не комментируют эти слухи.
Напомним, ранее Том встречался с актрисой Сюзанной Филдинг. А в 2016 году у него был роман с Тейлор Свифт. Актер даже познакомил певицу со своей мамой, но в итоге пара все равно рассталась.