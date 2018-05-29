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Звезды, которые верят в приметы
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5 знаменитых девушек, которые верят в приметы 

Harper’s Bazaar 19 часов назад
Фото: bazaar.ru
Если вы думаете, что у самых знаменитых девушек по обе стороны океана нет ни страхов, ни предрассудков, вы сильно ошибаетесь: они в этом смысле ничем не отличаются от нас (и, держим пари, в каких-то «странностях» вы точно узнаете себя).

Тейлор Свифт

Певица, красавица и умница рассказывает, что ее самый запоминающийся день рождения случился, когда ей исполнялось 13. «Это было 13 декабря, в пятницу, — вспоминает Тейлор. — А что может быть лучше? Я уверена, что эта цифра для меня символ удачи».

Хайди Клум

Хайди, как и любая немка, не раз признавалась, что к любой задаче в своей жизни подходит в первую очередь с рациональной точки зрения. Что, впрочем, никак не мешает ей хранить свои молочные зубы — на удачу.

Ким Кардашьян

А вот Ким может запросто поспорить с Тейлор: она ненавидит цифру 13. Да что уж там: когда Канье предложил ей стать его женой в 2013-м, Ким сразу заявила, что свадьба состоится только в следующем году.

Пэрис Хилтон

С самого детства ежедневно загадывает желание ровно в 11:11. Мы, конечно, всегда знали, что у Пэрис все в порядке с аппетитами, но чтобы настолько!

Кэмерон Диаз

«Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить» — такую фразу от всемирно известной актрисы можно услышать по нескольку раз в день. Кэмерон постоянно стучит по дереву и верит в силу черных кошек (которых, кстати, считает символами удачи).
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