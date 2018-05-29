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У Анджелины Джоли роман с Томом Хиддлстоном?
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У Анджелины Джоли роман с Томом Хиддлстоном? 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: tele.ru
У голливудской актрисы Анджелины Джоли, которой после развода с Брэдом Питтом приписывают новые романы, завязались отношения с британским актером, исполнителем роли Локи Томом Хиддлстоном. Об этом со ссылкой на западные СМИ пишет портал Woman.ru.
Если верить этим сообщениям, то про Хиддлстона актрисе много рассказывал на церемонии «Золотой глобус» Крис Хэмсворт. Услышанное впечатлило Джоли, и она взяла у Хэмсворта номер телефона Хиддлстона, с которым в дальнейшем у них как будто начался роман.
Подтверждений этому пока нет, однако британский журналисты наверняка постараются их найти: Джоли едет на Британские острова на съемки в сиквеле «Малефисенты».
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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