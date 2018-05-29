У Анджелины Джоли роман с Томом Хиддлстоном?

Если верить этим сообщениям, то про Хиддлстона актрисе много рассказывал на церемонии «Золотой глобус» Крис Хэмсворт. Услышанное впечатлило Джоли, и она взяла у Хэмсворта номер телефона Хиддлстона, с которым в дальнейшем у них как будто начался роман.

Подтверждений этому пока нет, однако британский журналисты наверняка постараются их найти: Джоли едет на Британские острова на съемки в сиквеле «Малефисенты».