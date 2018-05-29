Звезды помешались на здоровой еде и дают советы

С каждым годом всё больше людей следуют здоровому образу жизни. Тому есть множество причин, в том числе и проблемы со здоровьем — в частности, с пищеварением. По статистике, от 50 до 60 процентов населения планеты страдает от нарушения работы и заболеваний органов пищеварительной системы из-за качества продуктов, вредных привычек и стресса. Но главный постулат всё же таков: хочешь, чтобы у тебя было здоровое пищеварение, — питайся правильно.

Советы девушек российского шоубиза, как прийти к правильному рациону.

Виктория Боня

— Я на диетах не сижу. Ем в принципе всё, по желанию. Единственное, что в минимуме, — это сладости. Просто равнодушна к ним с детства. Предпочтение отдаю пище, приготовленной на пару. Очень люблю фрукты и овощи. А для поддержания нужного мне веса считаю, что лучшего способа, чем регулярные занятия спортом, не существует.

Вера Брежнева

— Нельзя есть на ночь. Для большинства это вредно и чревато. Спросите у любого доктора, желудок ночью должен отдыхать, а не переваривать пищу. Поэтому есть нужно за несколько часов до сна, чтобы он успел еду переварить. Самая тяжелая пища переваривается от 4 до 6 часов. Поэтому смотрим по себе. Я в основном ужинаю легко, поэтому заканчиваю ужин за 4 часа до сна. Ночью организм отдыхает, а утром радует плоский животик. Говорят, на ночь не могу не есть — это привычка. Любая привычка перестает ею быть через 21 день. Попробуйте 21 день не есть на ночь — на 22-й не захочется.

Анжелика Варум

— На протяжении последних двадцати лет я стараюсь придерживаться раздельного питания, т.е. не смешивать белки с углеводами. Исключила из рациона жареные продукты, мясные и рыбные бульоны, маринады, консерванты, соусы, дрожжи, сахар, любые напитки за исключением обычной, негазированной воды. В течении дня я выпиваю от 2,5 до 4 литров воды (предпочитаю воду тёплую, т.к. моим организмом она легче усваивается).

Каждый третий день, равно как в те дни, когда я бываю простужена или в период просто напряжённых для организма дней (перелётов, гастролей), я исключаю из рациона белковую пищу. Это даёт мне возможность легче пережить стресс и быстрее восстановиться.

Жасмин

— Я много всего прочитала о правильном питании и понимаю, что когда придерживаешься диеты, можно есть и сладкое, и мучное, просто нужно выбирать нерафинированные продукты и натуральные сахарозаменители. Сейчас ведь так много всевозможных органических продуктов, низкокалорийных эквивалентов привычным нам вкусняшкам! Ну и, конечно, стараюсь не есть жирного или жареного, отдаю предпочтение пище, приготовленной на пару.

Сати Казанова

— Я перчу все, что попадается мне на пути! Свидетели этого действа всегда в шоке, мол, как можно перчить кашу, варенье, мед и прочие блюда? А я вам скажу: МОЖНО! Это очень вкусно и пикантно. И вообще, согласно аюрведе, человек насыщается пищей в полной мере, когда в ней присутствуют все виды вкусов: сладкий, соленый, кислый, горький, острый, вяжущий. И важно соблюдать баланс именно между вкусами, так как они придают определенное состояние и настроение человеку. Например, сейчас ем пшённую кашку, слегка подсоленную, поперечную, с чуть кислой курагой и сладким фиником. А горький вкус мне предоставляет кофе с кардамоном, сваренный в турке.

Ирина Пегова

— Объём съеденного должен равняться размеру вашего кулачка. Есть надо медленно. Если не спешите, поймаете момент, когда насытились. В идеале обед должен занимать час. Пищу рекомендуется запивать чистой водой. От кофе и чая лучше вообще отказаться, они обезвоживают организм. Поэтому я стараюсь пить только воду — до четырех литров в день. Еще до завтрака выпиваю около литра.

Пелагея

— Раз в неделю устраиваю разгрузочный день, когда ем какой-то один продукт. Сижу или на кефире, или на яблоках, или на огурцах. Иногда, если есть возможность, устраиваю себе детокс-дни: в течение суток мне привозят специальные свежевыжатые соки. Восемь бутылочек, которые пью 24 часа. И, конечно, не ем ни майонез, ни колбасу, ни хлеб, ни мучное, ни сладкое, ни жареное. Люблю рыбу на пару и овощи. Гречка — да, помимо неё ещё куча правильных продуктов.

Ляйсан Утяшева

— Очень люблю готовить на пару — рыбу, курочку, кролика, овощи. Мой секрет — это использование полезных специализированных продуктов. Не вижу смысла садиться на диету, если не собираешься сидеть на ней всю жизнь. Нужно постепенно отказываться от вредных привычек и заменять их полезными, правильно питаться, не уделяя много времени приготовлению еды. Например, заменять вредный сахар на полезный или лакомиться вкусненьким без вреда для фигуры.

Яна Чурикова

— У меня дробное питание. Ем каждые два часа и по чуть-чуть, чтобы не возникло ощущения, что я сейчас умру с голодухи. До тренировки ничего не ем: просыпаюсь, пью стакан воды — и на коврик. Только потом завтрак. Люблю каши, например пшёнку. Не понимаю причитаний некоторых девушек — «обязательно на воде и без сахара»! Это завтрак, детка! Он должен зарядить так, чтобы сил хватило надолго. Иногда говорят: «Я употребляю продукты без глютена, без лактозы, без кофеина». Это все равно что безалкогольное пиво и резиновая женщина! Полезные для кожи продукты? Жирные кислоты омега-3, их содержит нормальная морская рыба — желательно не норвежский лосось, выращенный искусственно, а дикий — наш, российский. Омега-3 помогают коже оставаться упругой и чистой.

Ольга Шелест

— Питаться нужно небольшими порциями каждые три-четыре часа. Белок, жир, углевод — съел и пошёл! У меня два завтрака, обед, полдник. И, конечно, ужин. Раз в месяц два-три дня я питаюсь исключительно овощными и фруктовыми соками. Очищение организма от токсинов и шлаков — это очень полезно и даёт небывалую легкость организму. Ну и помогает бороться с лишним весом. Когда ребенок уже с двух лет ест оливье, шашлык, борщ наравне со взрослыми, это обязательно потом аукнется лишним весом и желудочными заболеваниями. Поэтому я сделаю все, чтобы пищевые привычки моих детей сформировались в соответствии с правильным питанием.