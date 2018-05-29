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Почему дети Пугачевой похожи на Киркорова
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Почему дети Пугачевой похожи на Киркорова 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Пока пользователи Рунета выясняют, на кого все-таки похожи дети Пугачевой и кто из ее мужчин является биологическим отцом наследников Примадонны, Dni.Ru решили узнать ответ на этот вопрос у ясновидящей.
"Сплетни об этой паре рождаются и живут самостоятельной жизнью. Лиза и Гарри рождены от Галкина и это видно по раскладу. Дети даже внешне очень похожи на Максима, они унаследовали его гены",
— с уверенностью сказала ясновидящая Саона, после того как сделала расклад по просьбе Dni.Ru.
По ее словам, часто бывает так, что долго прожив вместе люди настолько становятся похожи друг на друга, что рожденные в последующих браках дети могут быть внешне похожи на предыдущего мужа. Поэтому не удивительно, что дети Пугачевой могут чем-то походить, например, на Филиппа Киркорова.
"Хочу отметить, что судя по раскладу, Пугачева и Галкин будто бы не проживают вместе. Это больше похоже на гостевой брак по интересам. Их связывают творческие моменты и общее желание воспитывать детей. Все свои силы они вкладывают в их развитие. То, что артисты по каким-то причинам не реализовали в себе, они заложат в своих наследников. Вижу, в ближайшее время дети пары примут участие в новом проекте на ТВ. Проект будет либо вести, либо продюсировать сам Максим Галкин",
— добавила гадалка.
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