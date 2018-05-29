Ещё
Сын Кэтрин Зета-Джонс покорил пользователей Сети
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сын Кэтрин Зета-Джонс покорил пользователей Сети 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: GLOBALLOOK.COM
Известная актриса Кэтрин Зета-Джонс не только известная актриса, но заботливая мама. В 2000 году она вышла замуж за Майкла Дугласа и вскоре подарила ему сына Дилана. А еще через три года у них появилась дочь Кэрис. Позже артистке пришлось пройти лечение от биполярного расстройства, и пережить кризис в отношениях с супругом. Сейчас у них в семье вновь царит гармония.
На днях Кэтрин показала своего повзрослевшего сына. Она опубликовала фото, на котором позирует 17-летний Дилан. Кадр был сделан во время выпускного, так как молодой человек недавно окончил школу. На снимке он позирует в строгом смокинге и бабочке.
«Выпускной за углом. Так горжусь тобою, Дилан, и люблю тебя»,
— написал актриса.
Поклонники в свою очередь стали бурно обсуждать сына знаменитости. Многие и не подозревали, что он вырос таким красавцем.
«Это ваш сын? Я помню его совсем малышом. Вот это красавец», «Унаследовал обаяние отца», «Какой красавчик», «Жених знатный вырос», — стали комментировать фото подписчики. Стоит отметить, что сестра Дилана ни в чем ему не уступает в красоте. Она с каждым днем все больше становится похожа на знаменитую маму.

Makes me so happy to see the love Dylan and Carys have for each other. 💕#nationalsiblingday

Публикация от  Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones)

Teleprogramma.pro: последние новости
Отдых по-королевски: принц Гарри и Меган Маркл выбрали место для медового месяца Дмитрий Маликов снял новорожденного сына в новом клипе Невилл Долгопупс из «Гарри Поттера» тайно женился в Италии
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жара: микробикини снова в моде30
Тест: насколько вы провинциальны1
Омерзительные купальники, которые взволновали Сеть93
Почему дети Пугачевой похожи на Киркорова7
Пати лайк рашн: фото беспощадных русских свадеб
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
03:03
Доказано, что человек мощнее компьютера
Здоровье
01:00
«Швы разошлись прямо в самолете»
Звёзды
05:04
Тайны фаст-фуда, о которых молчат рестораны
Еда
04:01
«Проблема кроется в лобных долях мозга»
Дом и сад
00:19
Звезда «Секрета тропиканки» показала тело в бикини
Звёзды
06:09
Есть ли у вас сверхспособности: видеотест
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение