Сын Кэтрин Зета-Джонс покорил пользователей Сети 

Известная актриса Кэтрин Зета-Джонс не только известная актриса, но заботливая мама. В 2000 году она вышла замуж за Майкла Дугласа и вскоре подарила ему сына Дилана. А еще через три года у них появилась дочь Кэрис. Позже артистке пришлось пройти лечение от биполярного расстройства, и пережить кризис в отношениях с супругом. Сейчас у них в семье вновь царит гармония.
На днях Кэтрин показала своего повзрослевшего сына. Она опубликовала фото, на котором позирует 17-летний Дилан. Кадр был сделан во время выпускного, так как молодой человек недавно окончил школу. На снимке он позирует в строгом смокинге и бабочке.
«Выпускной за углом. Так горжусь тобою, Дилан, и люблю тебя»,
— написал актриса.
Поклонники в свою очередь стали бурно обсуждать сына знаменитости. Многие и не подозревали, что он вырос таким красавцем.
«Это ваш сын? Я помню его совсем малышом. Вот это красавец», «Унаследовал обаяние отца», «Какой красавчик», «Жених знатный вырос», — стали комментировать фото подписчики. Стоит отметить, что сестра Дилана ни в чем ему не уступает в красоте. Она с каждым днем все больше становится похожа на знаменитую маму.