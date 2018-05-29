Сын Кэтрин Зета-Джонс покорил пользователей Сети

Известная актриса Кэтрин Зета-Джонс не только известная актриса, но заботливая мама. В 2000 году она вышла замуж за Майкла Дугласа и вскоре подарила ему сына Дилана. А еще через три года у них появилась дочь Кэрис. Позже артистке пришлось пройти лечение от биполярного расстройства, и пережить кризис в отношениях с супругом. Сейчас у них в семье вновь царит гармония.

На днях Кэтрин показала своего повзрослевшего сына. Она опубликовала фото, на котором позирует 17-летний Дилан. Кадр был сделан во время выпускного, так как молодой человек недавно окончил школу. На снимке он позирует в строгом смокинге и бабочке.

«Выпускной за углом. Так горжусь тобою, Дилан, и люблю тебя»,

— написал актриса.