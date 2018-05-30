Разводящийся Шнуров получил удар по самому больному

Бывшая солистка группы "Ленинград" высказалась о разводе Сергея Шнурова с женой Матильдой. Получилось несколько завуалированно, но все же понятно.

В своем Instagram певица посетовала, что в последнее время ее телефон разрывается от звонков настойчивых журналистов, которые просят прокомментировать "сложную ситуацию с бракоразводными процессами в России ".

"Что ж — комментирую: На сегодняшний день, в РФ распадается более 50% браков. 41% — по причине алкоголизма одного из супругов. 🥃🥃🥃 Чаще всего, инициатором развода становится женщина. 🙅🏻‍♀️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — написала Алиса , а после вспомнила, что два с половиной года назад сама проявила инициативу официально расстаться с супругом и теперь ни о чем не жалеет. "А вообще, мне нравится стабильность, с которой я задаю тренды. 😸😸 Пользуйтесь — мне не жалко 💁🏼‍♀️", — самодовольно отметила Алиса Вокс.

Пользователи смекнули, что певица, не называя имен, имеет в виду разногласия Сергея и Матильды. В комментариях ее обвинили в желании напомнить о себе, воспользовавшись громким информационным поводом. "А в чем заключается мой пиар? Мне даже интересно. Я лишь привела статистику, не более", — ответила певица недоброжелателям.

Намеки исполнительницы могут быть очень болезненны для Шнурова. Судя по соцсетям Сергея, он сильно переживает из-за расставания с любимой. Недавно даже опубликовал строчки из песни: "Но я по тебе скучаю. Думаю… о тебе думаю. И никуда не деть думу мою".