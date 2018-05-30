Эти актёры узнали рецепт эликсира молодости

Звёзды обязаны сохранять «товарный вид», иначе интересе режиссёров и поклонников быстро угаснет. Увы, некоторые знаменитости спускают гонорары на развлечения, порой небезопасные, а вот другие используют средства с умом, вкладывая их в собственную внешность. В итоге они, пусть и не без некоторой помощи пластических хирургов, фитнес-тренеров и специалистов по правильному питанию, не меняются десятилетиями.

1. Джозеф Гордон-Левитт — вполне состоявшийся актёр, отец двоих сыновей. Но в 37 лет он по-прежнему выглядит как студент, что позволяет ему получать роли молодых персонажей.

2. Уилл Смит , актёр и музыкант, один из самых высокооплачиваемых голливудских артистов. Поразительно, но 49-летний Смит ничуть не изменился со времён своих первых картин.

3. Тоби Магуайр в 42 года смотрится 25-летним. Кстати, сам Тоби уверен, что залог молодости — вегетарианство, к которому он пристрастился в юные годы.

4. Британец Джейсон Стэтхэм никогда не выглядел мальчиков, дорогу в кино он пробил себе именно взрослой брутальной внешностью. Но в этом образе 50-летний Джейсон пребывает уже лет 15, совсем не меняясь.