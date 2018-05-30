У Бузовой не нашли белья

32-летяя Ольга Бузова забыла надеть белье под обтягивающее платье.

В последнее время Ольга Бузова не устает провоцировать поклонников своими откровенными фотографиями, на которых она даже позирует без одежды. Но не всем фолловерам звезды нравится подобное поведение Бузовой. Вот и на этот раз свежий снимок вызвал бурю эмоций. Ольга поделилась фотографией, на которой она запечатлена в своей гримерке проекта «Дом-2». На Бузовой надето обтягивающее платье, под которым у звезды нет белья.

wmj

«Титьки маленькие и так в таком платье не очень»; «Да, бюстгалтер одевать не на что. Печалька»; «Поправилась и сиси появились»; «Тебе норм без лифчика гонять?»; «Оля, прикройся!»; «Соски встали и думает грудь появилась», — пишут в комментариях фолловеры. Впрочем, сама Бузова неоднократно говорила, что ее все устраивает в своей внешности, а уж тем более она не собирается увеличивать грудь с помощью пластики.