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3 знаменитые актрисы, которые начинали как модели
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3 знаменитые актрисы, которые начинали как модели 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
А потом ушли в кино — на радость зрителям.

Ума Турман

Ума настолько хороша собой, что мы скорее бы удивились, если бы у нее не было модельного прошлого. Но внешность оказалась не единственным преимуществом Турман: ее начали замечать кинопродюсеры, и вскоре она стала известной на весь мир актрисой. Кстати, дочь Умы Турман Майя (ей сейчас 18) тоже решила начать свой путь именно с карьеры модели — и неоспоримые успехи девушки уже налицо.

Линдси Лохан

Если вы думаете, что первым громким прорывом актрисы был фильм "Ловушка для родителей", то сильно ошибаетесь. На самом деле Линдси действительно стала востребованной буквально с пеленок: еще до кинокарьеры на ее счету числились контракты с Calvin Klein и Abercrombie. Что было потом, всем прекрасно известно: оглушительная карьера в Голливуде и такое же оглушительное падение. Но мы почему-то уверены: Линдси еще всем покажет!

Камерон Диас

До того как стать одной из самых востребованных актрис по обе стороны океана, Камерон всерьез подумывала о карьере модели. Да что там подумывала: когда Диас было 16, она получила контракт с агентством Elite (и ее гонорар, кстати, составлял около двух тысяч долларов в сутки). Она активно работала с такими гигантами, как Calvin Klein, Levi's и Coca-Cola. А потом случился фильм "Маска" и продолжительный роман с видеопродюсером Карлосом де Ла Торре.
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