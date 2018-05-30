3 известные девушки, которые скрывали своих детей

В то время как одни показывают своих детей общественности едва ли не сразу после рождения, другие тщательно скрывают их от посторонних глаз и не стремятся сделать из малышей маленьких звезд. Кто прав, а кто не очень, вопрос спорный. Просто констатируем факт: эти 3 известные девушки точно не из тех, кто будет нанимать своему чаду пиар-агента.

Холли Берри

У оскароносной актрисы двое детей, но вы точно не сможете найти их фотографии в Instagram. «Говорю честно: я просто не хочу! Никого ни в коем случае не осуждаю, да и сама с удовольствием любуюсь в социальных сетях дочерьми и сыновьями своих коллег по цеху. Но вот для себя я выбрала другой путь. Пусть немного подрастут и сами решают, когда, как и где им фотографироваться», — рассказывает Берри.

Кейт Уинслет

Актриса вообще замечена не всегда в очень доброжелательном отношении к социальным сетям. «Девушки хотят показать себя с лучшей стороны, фотошопят свое тело, лицо… На все это смотрят подростки, и в итоге получают расстройство пищевого поведения, — рассуждает Уинслет. — Я для своего ребенка не хочу такой судьбы. У нас в доме никто не проверяет Instagram и не фотографируется по любому поводу».

Джулия Робертс

У самой улыбчивой актрисы Голливуда взгляд на этот вопрос чуть более сложный. У нее трое детей, которых она скрывала только до поры до времени, зато потом все активно появлялись в самых разных медиа. Джулия, похоже, реализовала план многих своих молодых коллег по цеху: она охраняла частную жизнь детей до тех пор, пока это в принципе было возможно.