Катя Гордон собирается голодать 3 дня

Катя Гордон, обладающая прекрасными формами по мнению поклонников, призналась, что собирается голодать. Женщина считает, что наела лишнего, и решила отказаться от еды в пользу фигуры. Кроме того, она призвала и других последовать её примеру.

Гордон удивила фанатов своим резким желанием. По мнению многих комментирующих, такой способ похудения далеко не самый лучший и может принести организму только вред. Но Катя, предвидя сообщения мнительных интернет-пользователей, заранее отметила, что не нуждается в их рекомендациях. Поклонники искренне не понимают, зачем Екатерина пришла к такому радикальному методу, ведь её фигура совсем не выглядит запущенной и требует лишь рационального питания и умеренных физических нагрузок. Они попросили женщину все же подумать, прежде чем изнурять себя.

«Так! Девочки и мальчики, нагулявшие от хорошей жизни животы и попы… завтра, нарушая все правила и теории я перестаю жрать. Буду только пить воду»

В общем, в сети сочли, что таким образом Гордон не добьется никаких результатов. За 3 дня голодания, по словам комментирующих, женщина просто потеряет пару кило жидкости, но не жира, а для эффективных тренировок у нее просто не хватит энергии. Опытные худеющие порекомендовали Кате внести в свой рацион больше белков и овощей, сведя на минимум углеводы.

«Я с вами.. ох и нелегкие три денька предстоят нам!»

«Вопрос: зачем? Вы сами понимаете, что это бессмыслица?»

«Глупое» похудение"!

«Никогда не приводило такое к хорошему! Лучшие результаты достигаются на ПП. Разрузочные дни это враги, после них только срывы»

«Для кого как, а мне очень помогают такие голодовки!»

Как-то своим постом в Инстаграме Екатерина Гордон спровоцировала публику на бурные обсуждения. Странное высказывание насчет красоты заставило обитателей рунета задуматься о завышенной самооценке женщины.