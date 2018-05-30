Звезды, которые вышли замуж за своих фанатов

Думаете, знаменитости и в грош не ставят своих поклонников? Как бы не так! В Голливуде зачастую случаются самые настоящие сказки: самые известные девушки не просто обращают внимание на фанатов — они выходят за них замуж! Рассказываем три самые громкие истории.

Риз Уизерспун

Какое-то время казалось, что Риз встречается исключительно с актерами: она была замужем за Райаном Филлипом и очень долго состояла в отношениях с Джейком Джилленхолом. Однако знакомство с агентом Джимом Тотом изменило все: Риз безоглядно влюбилась в человека, который долгие годы был ее преданным фанатом и едва ли не наизусть знал все ее фильмы. Вот это мы понимаем — судьба!

Джулия Робертс

Кинооператор Дэниел Модера пристально следил за творческой жизнью Джулии буквально с первого дня ее появления на голливудском небосклоне. Мог ли он подумать, что однажды станет мужем главной красотки всех времен и народов? Едва ли! Сегодня у пары трое детей и статус одной из самых крепких известных семей мира.

Джессика Альба

На съемках "Фантастической четверки" Джессика познакомилась со скромным ассистентом Кэшем Уорреном, который глаз от нее не мог оторвать. Альба, как ни удивительно, ответила поклоннику взаимностью: спустя три года они стали мужем и женой. Кстати, сам Кэш долго в ассистентах не задержался: он стал успешным продюсером и руководителем The Honest Company, основательницей которой как раз и является Альба.