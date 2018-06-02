Ещё
Кончита Вурст стала блондинкой с желтой бородой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кончита Вурст стала блондинкой с желтой бородой 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Австриец Томас Нойвирт, который выступает в женском обличье под сценическим псевдонимом Кончита Вурст, неожиданно сменил имидж. Теперь вместо темных длинных волос и бороды у артиста светлая шевелюра и желтая борода.
Томас Нойвирт не перестает впечатлять фанатов своими перевоплощениями. Мужчина, который на «Евровидении-2014» завоевал первое место как Кончита Вурст, изменил стрижку и цвет волос. Он предстал на своей странице в соцсетях светловолосым. Образ дополнили лимонная борода и роскошное длинное платье в черную полоску.
Eva.ru
Оказывается, что в таком виде Нойвирт прибыл на крупнейший благотворительный фестиваль Европы «Бал жизни» (Life Ball-2018), который ежегодно проводится в Вене. Во время мероприятия проводится сбор средств для борьбы с ВИЧ. Эта тема близка певцу, поскольку он недавно признался в наличии положительного статуса, с которым живет уже много лет.
Поклонники обсуждают смену имиджа исполнителя, но многие из них считают, что на самом деле он не стриг волосы, а просто примерил парик и перекрасил бороду в тон: «Почему бы и нет? Красотка!» «Это ужасно выглядит, на мой взгляд». «Не женщина и не мужчина, смотреть неприятно». «Ого, неожиданно! Брюнетом было лучше».
«Стала блондинкой с желтой бородой, оригинально!» «С какой стороны не глянь — все не то». «Супер, Кончита мне нравится. Нетрадиционный вид у него, конечно, но на вкус и цвет, это же просто образ». Многие звезды шоу-бизнеса предпочитают светлый оттенок волос. Недавно блондинкой стала телезвезда и жгучая брюнетка Крис Дженнер, мама Ким Кардашьян. Кто знает, возможно, Томас Нойвирт действительно радикально сменил имидж и теперь будет выступать на сцене в виде блондинки. Что касается «Евровидения», которое четыре года назад прославило его на весь мир, то следующий музыкальный конкурс пройдет в Израиле, но пока неизвестно, кто станет ведущим грандиозного шоу.
Eva.ru: последние новости
«Детский лиф?»: скромная грудь Натальи Рудовой не уместилась в крошечном бикини «Странная ассоциация»: Алена Водонаева сравнила мужа с гоночным болидом «Пиар за счет развода?»: Муцениеце и Прилучный поставили свой брак на паузу
Женский форум  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дженнифер Энистон беременна от Брэда Питта?6
Трагические истории детей, которых знал весь мир
Аккуратные прелести Собчак возбудили народ104
Киркоров показал скандальное фото с Королевой4
Что вам не простят ваши дети: тест8
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
01:39
Аккуратные прелести Собчак возбудили народ
Звёзды
01:00
Бузова родит от эскортника из «Дома-2»
Звёзды
03:46
Голливудские детки, которые позорят родителей
Дети Звёзды
06:36
Женщины, которые отпугивают мужчин
Психология
00:57
Девушек в купальниках перестали фотошопить
Мода
03:30
«Бесстыжая бабушка» Кондулайнен снялась голой
Звёзды
17:31
Звезды, которые застряли в образе
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение