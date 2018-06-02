Кончита Вурст стала блондинкой с желтой бородой

Австриец Томас Нойвирт , который выступает в женском обличье под сценическим псевдонимом Кончита Вурст , неожиданно сменил имидж. Теперь вместо темных длинных волос и бороды у артиста светлая шевелюра и желтая борода.

Томас Нойвирт не перестает впечатлять фанатов своими перевоплощениями. Мужчина, который на «Евровидении-2014» завоевал первое место как Кончита Вурст, изменил стрижку и цвет волос. Он предстал на своей странице в соцсетях светловолосым. Образ дополнили лимонная борода и роскошное длинное платье в черную полоску.

Eva.ru

Оказывается, что в таком виде Нойвирт прибыл на крупнейший благотворительный фестиваль Европы «Бал жизни» (Life Ball-2018), который ежегодно проводится в Вене. Во время мероприятия проводится сбор средств для борьбы с ВИЧ. Эта тема близка певцу, поскольку он недавно признался в наличии положительного статуса, с которым живет уже много лет.

Поклонники обсуждают смену имиджа исполнителя, но многие из них считают, что на самом деле он не стриг волосы, а просто примерил парик и перекрасил бороду в тон: «Почему бы и нет? Красотка!» «Это ужасно выглядит, на мой взгляд». «Не женщина и не мужчина, смотреть неприятно». «Ого, неожиданно! Брюнетом было лучше».