Кончита Вурст стала блондинкой с желтой бородой 

Австриец Томас Нойвирт, который выступает в женском обличье под сценическим псевдонимом Кончита Вурст, неожиданно сменил имидж. Теперь вместо темных длинных волос и бороды у артиста светлая шевелюра и желтая борода.
Томас Нойвирт не перестает впечатлять фанатов своими перевоплощениями. Мужчина, который на «Евровидении-2014» завоевал первое место как Кончита Вурст, изменил стрижку и цвет волос. Он предстал на своей странице в соцсетях светловолосым. Образ дополнили лимонная борода и роскошное длинное платье в черную полоску.
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Оказывается, что в таком виде Нойвирт прибыл на крупнейший благотворительный фестиваль Европы «Бал жизни» (Life Ball-2018), который ежегодно проводится в Вене. Во время мероприятия проводится сбор средств для борьбы с ВИЧ. Эта тема близка певцу, поскольку он недавно признался в наличии положительного статуса, с которым живет уже много лет.
Поклонники обсуждают смену имиджа исполнителя, но многие из них считают, что на самом деле он не стриг волосы, а просто примерил парик и перекрасил бороду в тон: «Почему бы и нет? Красотка!» «Это ужасно выглядит, на мой взгляд». «Не женщина и не мужчина, смотреть неприятно». «Ого, неожиданно! Брюнетом было лучше».
«Стала блондинкой с желтой бородой, оригинально!» «С какой стороны не глянь — все не то». «Супер, Кончита мне нравится. Нетрадиционный вид у него, конечно, но на вкус и цвет, это же просто образ». Многие звезды шоу-бизнеса предпочитают светлый оттенок волос. Недавно блондинкой стала телезвезда и жгучая брюнетка Крис Дженнер, мама Ким Кардашьян. Кто знает, возможно, Томас Нойвирт действительно радикально сменил имидж и теперь будет выступать на сцене в виде блондинки. Что касается «Евровидения», которое четыре года назад прославило его на весь мир, то следующий музыкальный конкурс пройдет в Израиле, но пока неизвестно, кто станет ведущим грандиозного шоу.