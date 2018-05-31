8 самых перспективных звездных дочерей

Что-то нам подсказывает, что после этой статьи даже любители поиронизировать над интеллектуальными способностями блондинок призадумаются.

В честь Всемирного дня блондинок (отмечается 31 мая) «Летидор» расскажет о дочерях звезд, по отношению к которым фразу «светлая голова» можно применить как в прямом, так и в переносном смысле.

Елизавета Галкина, 4 года Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 27 Фев 2018 в 2:53 PST

Даже если вы не поклонник соцсетей и не подписаны на профили Аллы Пугачевой Максима Галкина в «Инстаграме», наверняка хотя бы раз видели эту девочку. Лизе Галкиной всего 4 года, но успехам этой светловолосой девочки уже можно посвятить если не книгу, то большую статью уж точно.

Вместе со своим братом Гарри Лиза обучается французскому языку, занимается танцами, рисованием и плаванием.

Девочке одинаково легко дается все, но по видеосюжетам, которые известный шоумен выкладывает в своем «Инстаграме», становится понятно, что танцы находят наибольший отклик в душе его дочери.

«Уже проявляется талант», «Лизонька — сплошной позитив. Столько естественности, доброты и любви в ней, что сам подзаряжаешься от нее положительными эмоциями», «Невероятная девочка, столько талантов сразу, в одной девочке!» — комментируют поклонники «домашние выступления» Лизы.

«Летидор» уверен, что настанет день, когда этой талантливой блондинкой будет восхищаться вся страна!

Алиса Юнусова, 4 года

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Каждый, кто хотя бы изредка пролистывает «Инстаграм» Тимати , его мамы Симоны или его бывшей девушки Алены Шишковой, не сомневается в том, что ярлык «блондинка» (мы про негативный его аспект) никак нельзя применить к Алисе.

Во-первых, 4-летняя дочь рэпера невероятно смышленая и старательная. Во-вторых, розовых рюшей в ее гардеробе уж точно не отыскать!

Бабушка Симона в своем «Инстаграме» часто делится с поклонниками успехами своей внучки. И они действительно впечатляющие! Алиса занимается балетом, осваивает серфинг и коньки, рисует и учится музыке, а также уже вовсю разговаривает со своей учительницей на английском языке.

Анна Шульгина, 24 года Публикация от Анна Шульгина (@anna_shulgina) 13 Сен 2017 в 6:18 PDT

В дочери Валерии очень рано проснулся музыкальный и актерский потенциал. Однако примерно тогда же проснулся и бунтарский дух. Именно поэтому 13-летнюю Аню родители отправили в пансионат в Швейцарию, где она изучала иностранные языки, этикет, азы кулинарии, обучалась верховой езде.

Сейчас, всего лишь, обеденное время, а я уже отвела новости и отснялась в нескольких проектах😳☺️Чем больше я работаю, тем больше вдохновляюсь! Парадокс🙈 #аннашульгина

Но этикет этикетом, иностранные языки иностранными языками, а тяга к творчеству взяла верх. Анна Шульгина окончила Театральный институт им. Бориса Щукина, пробовала себя в роли телеведущей, перевоплощалась на Первом канале в проекте «Точь-в-точь».

Я все время понимала, что у меня страсть к творчеству. Но не могла понять, что именно больше всего меня интересует, какое русло. Я с пеленок давала дома концерты, в школе были театральные недели, где я и играла, и пела, и танцевала. То есть старалась сделать все по максимуму,

Как не раз признавалась девушка, о карьере певицы она не мечтала. Но, как говорят, не зарекайся. В 2014 году Аня записала свою первую дуэтную песню с рэп-музыкантом SLeM`ом «Дайте шанс на мечту», а в 2016 году Анна и Валерия получили премию телеканала «МУЗ-ТВ» в номинации «Лучший дуэт» за песню «Ты моя».

Стефания Маликова, 18 лет

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Дочь Дмитрия Маликова с детства занимается творчеством: Стеша училась играть на фортепиано, гитаре, занималась вокалом, увлекалась танцами и рисованием. Неудивительно, что, повзрослев, девушка стала появляться в клипах отца и даже представила поклонникам свои собственные видеоработы.

Однако, несмотря на то что креативные порывы Стефании далеко не все поклонники встретили с воодушевлением, она не махнула рукой на свои мечты.

В 14 лет девушка начала карьеру модели (дочь музыканта дефилировала на Неделе моды в Москве, блистала на страницах Teen Vogue и Tatler), затем стала сниматься в рекламных проектах (например, для легендарного французского Дома Cartier), помогать отцу при выборе его концертных костюмов. А еще Стефания получает доход от рекламы, которую размещает на своей странице в «Инстаграме».

Несмотря на такую профессиональную занятость, Стеша не забывала об учебе. Она отполировала свои знания по литературе, русскому, английскому и французскому языкам до совершенства. И поэтому в прошлом году прекрасно сдала ЕГЭ и поступила в МГИМО на факультет международной журналистики.

Ульяна Добровская, 17 лет

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С 13 лет дочь известной актрисы и кинорежиссера Ренаты Литвиновой живет во Франции. Это непростое для себя решение Рената приняла после того, как поняла, что ее дочь несчастна в русской школе. Сейчас Ульяна учится в билингвальной школе École Jeannine Manuel в Лилле и, кажется, вполне счастлива.

Но не думайте, что в данном случае креативные гены не проявились. Отнюдь. Помимо учебы Ульяна с удовольствием играет в регби, снимается в рекламных фотосессиях и «дышит» атмосферой творчества на съемочных площадках своей мамы.

В интервью Tatler Ульяна рассказала:

Мне очень понравилось, у нее на площадке всегда хорошая атмосфера. Самое сильное впечатление было, наверное, от съемок с Константином Хабенским (в короткометражке «Ну, простите!» 2016 года. — Прим. «Татлера»). Я очень нервничала, потому что каждый Новый год смотрела по телевизору «Иронию судьбы» — и первую часть, и вторую, где он играл. И тут вижу его в жизни. Было очень страшно. Но потом все пошло хорошо.

Также девушка рассказала о своих планах поступить в Бельгии в университет и овладеть нидерландским языком.

Соня Киперман, 17 лет

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Старшая дочь Веры Брежневой начала свое обучение в общеобразовательной школе, а после перевелась в Международную британскую школу в Киеве, которая считается одной из престижных. Уже тогда Соня решила: ей необходимо хорошо знать английский язык, чтобы потом уехать в Америку и построить там карьеру модели.

Соня посещала актерские курсы, обучалась в модельном агентстве, снималась для глянца, участвовала в модных показах (в том числе в Нью-Йорке) и даже исполняла эпизодические роли в шестом сезоне популярного сериала «Дневники вампира».

Предвидим ваш вопрос о желании пойти по стопам матери. По этому поводу Соня откровенно высказалась в своем интервью порталу Peopletalk. Как оказалось, о музыкальной карьере девушка никогда не грезила.

В январе 2018 года Соня переехала в США. В своем «Инстаграме» дочь Веры Брежневой написала:

Что ж, это были прекрасные 16 лет в этой стране и 1,5 года в этой школе. Но пришло время для чего-то нового, для новой главы, которая начнется в Калифорнии.

«Летидор» надеется, что эта новая глава в жизни Сони станет для нее счастливой и продуктивной.

Елизавета Варум, 19 лет

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Говорят, у светловолосых людей особенная энергетика. Именно поэтому среди них так много художников и музыкантов. Так что у Елизаветы Варум стать «технарем» по жизни было не так уж и много шансов.

Ее родители — люди творческие. То есть Лиза в детства росла в атмосфере, когда игра на фортепиано, гитаре, сочинение стихов абсолютно обычный досуг. Стоит ли удивляться, что девушка уже успела основать свою группу Without Gravity, написать для нее музыкальный репертуар и даже выступила сольно.

Звездные родители гордятся своей дочерью и верят, что она добьется своих целей:

Ты сделала счастливыми нас обоих, и теперь мы всегда верим в твое счастье! Верим в тебя, в наше лучшее творение! От этого невероятно волнительно, ответственно и радостно быть твоими родителями. Иди вперед, свершай и покоряй горизонты! И оставайся такой вот нашей девочкой — тонкой, вдумчивой, талантливой и доброй! И пусть Господь хранит тебя, а мы всегда рядом,

— так нежно поздравил Леонид свою дочь в день ее рождения.

Елизавета Пескова, 19 лет

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Юная Елизавета обучалась не в одном и даже не в двух учебных заведениях. Она успела поучиться в интернате в Нормандии, в одной из престижных школ Парижа, в Институте стран Азии и Африки в Москве. Сейчас Елизавета Пескова штудирует маркетинг в парижской бизнес-школе.

Она владеет пятью иностранными языками. На английском и французском языках дочь Дмитрия Пескова (пресс-секретарь президента России Владимира Путина — прим. ред.) говорит свободно, а турецкий, арабский и китайский совершенствует.

Также Лиза любит путешествовать, заниматься спортом и ухаживать за собой. Кстати, в интервью сайту Beautyhack.ru девочка призналась, что мечтает создать собственную бьюти-индустрию:

Не салон, а целый центр красоты! Делать персонализированную косметику, создавать составы для каждого человека. Моя мама открыла салон, когда мне было шесть — наверное поэтому я это так люблю.