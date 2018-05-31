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Как беременная Королева рассталась с мужем
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Беременная Наташа Королева рассталась с мужем 

Дни.ру 1 час назад
Певице Наташе Королевой исполнилось 45 лет. В честь юбилея популярная исполнительница дала откровенное интервью, в котором рассказала о личной жизни.
Наташа Королева на сцене уже более 30 лет. Путевку в жизнь ей дал поэт, композитор и исполнитель Игорь Николаев. Их песня "Дельфин и русалка" стала хитом и визитной карточкой. Творческий союз очень быстро превратился в семейный, однако спустя годы брак разрушился. "Мы очень хорошо разводились! Гораздо ярче, чем женились. Делали это торжественно в ЗАГСе — свадьбу играли-то дома", — отметила Королева.
К моменту развода Наташа была глубоко увлечена Сергеем Глушко, более известным под звучным псевдонимом Тарзан. "Я была уже на шестом месяце беременности и, конечно, нам с Игорем было понятно, что нужно разводиться… Ну а как по-другому? Пришлось бы ребенка на Николаева записывать!" — цитирует популярную исполнительницу сайт "Комсомольская правда".
31 мая Наташей Королевой исполнилось 45 лет. Однако, по ее признанию, она чувствует себя на 30. Юбилей артистка отметит в Подмосковье с родными и близкими. "Этот праздник я больше делаю для мамы, которая прилетит прямо к столу — пока живы родители, это их праздник", — высказала мнение артистка.
Разумеется, поздравит Наташу Королеву и 16-летний сын Архип, который живет в США. "Он в качестве эксперимента учится в Америке уже третий год. Сейчас приедет на летние каникулы домой, прямо к маме на юбилей. Америка Архипу не нравится. Он говорит: "Мам, не моя история". Он изучает японский язык, поэтому все егомысли и желания связаны именно с этой страной. Его тянет на Восток. Он сам выбрал Японию, начал учить язык по самоучителю, а когда перестал в одиночку справляться, попросил помощи репетитора", — похвасталась певица.
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