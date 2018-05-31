Дакота рассказала о страшной депрессии

Дакота рассказала о страшной послеродовой депрессии

И призналась, что очень хотела умереть в этот период.

Известная певица Рита Дакота сделала неожиданное признание, заявивив, что стокнулась с явлением, знакомым многим новоиспеченным мамам — послеродовой депрессией. Она решила честно рассказать о своем опыте поклонникам и, более того, готова к любой реакции и критике со стороны публики. Звезда уверена — ее посты на данную тему могут помочь тем мамам, которые сейчас переживают подобные эмоции или тем девушкам, кто может еще столкнуться с этим явлением.

Публикация от РИТА ДАКОТА (@ritadakota) 30 Май 2018 в 11:30 PDT

Совсем недавно я окончательно выбралась из самой страшной послеродовой депрессии на свете и сейчас я впервые могу говорить об этом с вами, честно и открыто, могу посмотреть на себя и ситуацию со стороны, могу снова дышать,

— смело призналась Рита Дакота.

Певица отметила, что до родов у нее было совершенно иное представление о депрессии, но в реальности все оказалось иначе.

Мне всегда казалось, что депрессия — это когда ты лежишь в горе подушек и одеял с красным носом, смотришь «Бриджит Джонс» и ешь фисташковое мороженое, а вокруг тебя горы скомканных салфеток. Но нет. Депрессия — это когда ты живешь себе счастливо, искренне улыбаешься, снимаешь влоги и вот сидишь себе на Бали, рядом красивая здоровая малышка сопит в кроватке, любимый муж вон за окном плавает в бассейне, живая и здоровая мамочка чистит на кухне манго, у тебя есть деньги на карте, друзья на лежаках слушают хип-хоп, менеджер пишет что у тебя новый крутой контракт, а ты смотришь в небо и говоришь «Господи, почему я не умерла в родах? Как бы я хотела умереть»…

— пояснила певица.

Она призналась, что в те секунды старалась перечислять себе все хорошее, что у нее есть, вспоминала про брошенных матерей-одиночек из глубинки, смотрела на снимки больных детей, которым нужны деньги. Однако это не помогало и она ненавидела себя за это уныние еще сильнее. Певица казалось — она в замкнутом круге, из которого не выбраться.

Однако сейчас ей это удалось и звезда пообещала в нескольких постах рассказать о том, как все происходило. Пока же Рита решила лишь признаться, что даже внешне прекрасная жизнь не спасает от таких проблем и предостеречь женщин.