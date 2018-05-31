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Дакота рассказала о страшной депрессии
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Дакота рассказала о страшной послеродовой депрессии 

Letidor.ru 13 часов назад
Фото: Letidor.ru
И призналась, что очень хотела умереть в этот период.
Известная певица Рита Дакота сделала неожиданное признание, заявивив, что стокнулась с явлением, знакомым многим новоиспеченным мамам — послеродовой депрессией. Она решила честно рассказать о своем опыте поклонникам и, более того, готова к любой реакции и критике со стороны публики. Звезда уверена — ее посты на данную тему могут помочь тем мамам, которые сейчас переживают подобные эмоции или тем девушкам, кто может еще столкнуться с этим явлением.
Совсем недавно я окончательно выбралась из самой страшной послеродовой депрессии на свете и сейчас я впервые могу говорить об этом с вами, честно и открыто, могу посмотреть на себя и ситуацию со стороны, могу снова дышать,
— смело призналась Рита Дакота.
Певица отметила, что до родов у нее было совершенно иное представление о депрессии, но в реальности все оказалось иначе.
Мне всегда казалось, что депрессия — это когда ты лежишь в горе подушек и одеял с красным носом, смотришь «Бриджит Джонс» и ешь фисташковое мороженое, а вокруг тебя горы скомканных салфеток. Но нет. Депрессия — это когда ты живешь себе счастливо, искренне улыбаешься, снимаешь влоги и вот сидишь себе на Бали, рядом красивая здоровая малышка сопит в кроватке, любимый муж вон за окном плавает в бассейне, живая и здоровая мамочка чистит на кухне манго, у тебя есть деньги на карте, друзья на лежаках слушают хип-хоп, менеджер пишет что у тебя новый крутой контракт, а ты смотришь в небо и говоришь «Господи, почему я не умерла в родах? Как бы я хотела умереть»…
— пояснила певица.
Она призналась, что в те секунды старалась перечислять себе все хорошее, что у нее есть, вспоминала про брошенных матерей-одиночек из глубинки, смотрела на снимки больных детей, которым нужны деньги. Однако это не помогало и она ненавидела себя за это уныние еще сильнее. Певица казалось — она в замкнутом круге, из которого не выбраться.
Однако сейчас ей это удалось и звезда пообещала в нескольких постах рассказать о том, как все происходило. Пока же Рита решила лишь признаться, что даже внешне прекрасная жизнь не спасает от таких проблем и предостеречь женщин.
Напомним, Рита Дакота замужем за певцом и танцором Владом Соколовским. Они поженились еще в 2015 году после восьми лет знакомства. Слухи о том, что артисты ожидают появления на свет первенца, появились в конце апреля прошлого года. А 23 октября 2017 года на свет появилась их дочь Мия.
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