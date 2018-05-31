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Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
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Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь 

Рамблер 2 часа назад
Лера Кудрявцева удивила своих поклонников неожиданным видео.
В видеоролике телеведущая вместе с комедийной актрисой Людмилой Светловой разыгрывает скетчи, юмористически обыгрывая типичные ситуации из жизни женщины. Светлова изображает непривлекательную женщину до макияжа, Кудрявцева — ухоженную красавицу после. Лера подписала видеонарезку так:
я тебя обожаю 😊😘 спасибо за это тонко подмеченное « второе я «! полная версия у @svetlusya в профиле.
Подписчики остались в искреннем восхищении. Бурную реакцию вызвал отрывок "Первая брачная ночь", где красавица в исполнении Кудрявцевой обещает супругу сюрприз, идет в ванную, снимает корону, волосы, ресница и прочие атрибуты. В спальню возвращается уже Светлова.
Вы сделали мой вечер! Какая замечательная задумка
Так классно) и смешно)
Три раза пересмотрела. Спасибочки за позитив 🌹🌹🌹
Самое сложное для красивой женщины -это умение посмеяться над собой. Это говорит о том, что она ещё и умная
Как тонко подмечено!
Несколько раз пересмотрела!
просто шедевр, брачная ночь
как все точно!
Какая прелесть, ну прелесть, настроение на подъеме, после такого видео
Сейчас Лера Кудрявцева счастлива в браке с известным хоккеистом Игорем Макаровым и ожидает ребенка. Радостное событие произойдет в конце лета.
Женский форум
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