Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь

В видеоролике телеведущая вместе с комедийной актрисой Людмилой Светловой разыгрывает скетчи, юмористически обыгрывая типичные ситуации из жизни женщины. Светлова изображает непривлекательную женщину до макияжа, Кудрявцева — ухоженную красавицу после. Лера подписала видеонарезку так:

я тебя обожаю 😊😘 спасибо за это тонко подмеченное « второе я «! полная версия у @svetlusya в профиле.

Подписчики остались в искреннем восхищении. Бурную реакцию вызвал отрывок "Первая брачная ночь", где красавица в исполнении Кудрявцевой обещает супругу сюрприз, идет в ванную, снимает корону, волосы, ресница и прочие атрибуты. В спальню возвращается уже Светлова.

Вы сделали мой вечер! Какая замечательная задумка

Так классно) и смешно)

Три раза пересмотрела. Спасибочки за позитив 🌹🌹🌹

Самое сложное для красивой женщины -это умение посмеяться над собой. Это говорит о том, что она ещё и умная

Как тонко подмечено!

Несколько раз пересмотрела!

просто шедевр, брачная ночь

как все точно!

Какая прелесть, ну прелесть, настроение на подъеме, после такого видео