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Агата Муцениеце: «Наш брак стоит на паузе»
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Агата Муцениеце: «Наш брак стоит на паузе» 

Letidor.ru 3 часа назад
Фото: Letidor.ru
Актриса решила не скрывать личную жизнь от поклонников.
На днях поклонники пары актеров Агаты Муцениеце и Павла Прилучного забили тревогу — им показалось, что в семье звездных супругов произошел разлад. Пользователи заметили — влюбленные отписались друг от друга в соцсетях. А на странице Павла уж слишком часто стали появляться фотографии другой девушки его коллеги по съемкам актрисы Лукерьи Ильяшенко. К сожалению, подозрения оказались не беспочвенными.
Несколько часов назад Агата Муцениеце подтвердила, что в семье начались серьезные проблемы и не известно, чем закончится разлад.
Дорогие друзья… Все вы и пресса задаются вопросом про наши с Павлом отношения. Скажу кратко, наш брак стоит на паузе, решим мы эту проблему или нет, неизвестно… Большая просьба, уважать нас и не забрасывать вопросами,
— обратилась к подписчикам Агата, добавив грустную фотографию для иллюстрации своих слов.
Подписчики тут же попытались поддержать Агату и пожелали паре не расходиться, а все же решить проблемы. Тем более, они воспитывают двух совместных детей для которых очень важно присутствие рядом как мамы, так и папы.
«Очень не хочу чтобы вы расходились и желаю вам крепкой любви», «Я не понимаю, что же может помешать вашим отношениям, думаю только измена, у самой двое детей и за плечами 6 лет брака», «Хоть бы помирились!», «Очень надеюсь на то, что вы помиритесь, обожаю вас, вашу пару, ваших деток, вы для меня пример семейного счастья, гармонии и идиллии!», «Да ладно? Ребят, вы настоящие! Проблемы есть и будут, надеюсь вы примите правильное решение», «Вы для меня идеальная пара, прошу вас, не расставайтесь друг с другом😭❤️», — комментируют подписчики.
Тем временем, на страницах Павла и его коллеги по съемкам Лукерьи пользователи не стесняясь обсуждают, есть ли между ними отношения, советуют актеру вернуться в семью, а девушке — не разрушать брак. Правда, есть и те, кому Лукерья понравилась больше, чем Агата, и они открыто об этом заявили.

Не зли лисичку! @bugevuge #призрак

Публикация от  Лукерья Ильяшенко (@lukerya)

Отметим, что разрад, судя по всему, произошел на днях. Ведь и Агата, и Павел делились фотографиями друг друга на своих страницах в Instagram еще в середине мая. Так, у Агаты последний снимок с супругом размещен 20 мая, а Павел показал семейный кадр с женой и детьми буквально 7 дней назад.
Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце женаты с 2011 года. В 2013-м у пары родился сын Тимофей, а в марте 2016-го появилась на свет дочь Мия. Актеры обычно не скрывают семейную жизнь от поклонников и часто делятся семейными видео и фото в Сети. Видимо, поэтому Агата не стала долго скрывать и разлад в паре.
Кстати, незадолго до этого, супруги признавались, что всерьез задумались о приемном ребенке.
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Женский форум1  Ещё 16 источников 
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