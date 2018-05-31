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Ратаковски не показала грудь, но получилось горячо
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Ратаковски не показала грудь, но получилось горячо 

Рамблер 6 часов назад
Фото: @emrata
Американская модель и актриса Эмили Ратаковски часто радует своих поклонников откровенными фотосессиями. Девушка гордится своей фигурой и при каждом удобном случае не стесняется демонстрировать свои прелести.
Но в этот раз снимок, который Эмили разместила в своем микроблоге, скорее можно назвать скромным. Ратаковски позировала на фоне ретроавтомобиля марки «Роллс-ройс» с бокалом в руке.
Разумеется, модель не просто оперлась на авто или прислонилась к нему: Эмили приняла сексуальную позу, повернувшись к фотографу практически голой спиной. Дерзкий взгляд и чувственные губы дополнили общую картину.
@emrata
За несколько часов фото собрало более 600 тысяч лайков и огромное количество восторженных комментариев. И это при том, что Ратаковски даже не показала грудь!
Кстати, в одном из недавних интервью горячая американка призналась, что именно грудь считает ключом своей сексуальности.
@emrata
Женский форум8
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