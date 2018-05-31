Кого назвали самыми любвеобильными звездами 

Жизнь знаменитостей проходит на глаза публики. Каждый новый роман — это повод для сплетен, а размолвка между звездой и его или её избранником сразу же становится чуть ли не новостью дня. Впрочем, некоторые селебрити хранят верность возлюбленным годами в отличие от ветреников, которые меняют партнёров раз в несколько лет или даже месяцев.
1. Том Круз, один из главных голливудских секс-символов, был женат трижды. В промежутках между браками актёр с удовольствием заводил романы.
2. Дрю Бэрримор. У девушки было три брака и несколько бурных романов.
3. Чарли Шин. Официально Чарли был женат три раза, но был неоднократно замечен в романтических историях с коллегами.
4. Мэрайя Кэри также успела три раза сходить замуж.
5. Дженнифер Лопес. Певица и актриса славится любвеобильностью, у неё было много громких романов и три брака.
6. Памела Андерсон. Красотка из «Спасателей Малибу» успела побывать в статусе замужней дамы четыре раза.
7. Мухаммед Али. Боксёр женился четыре раза, но частенько изменял супругам. Кстати, у Мухаммеда 7 дочерей и 2 сына, рождённых ему жёнами и любовницами.
8. Джоан Коллинз. Актриса и писательница, творческая натура, которой требуется вдохновение, сходила замуж пять раз.
9. Алла Пугачёва. Примадонна отечественной эстрады заключала пять браков, но и её романы не остались секретом для публики.
10. Ларри Кинг. Американский телеведущий, который постоянно пребывает либо в браке, либо в разводе. Ларри был женат восемь раз, прич1м два раза на одной женщине.