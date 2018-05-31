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Что происходит в семье Прилучного и Муцениеце
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Что происходит в семье Прилучного и Муцениеце 

Letidor.ru 14 минут назад
Фото: Letidor.ru
Звездные супруги отписались друг от друга в социальных сетях.
Поклонники Павла Прилучного и Агаты Муцениеце подозревают, что между звездными супругами не все гладко. В Сети уверены: в семействе разлад; эти подозрения косвенно подтверждает тот факт, что актеры отписались друг от друга в социальных сетях.
Более того: на странице Павла Прилучного стали появляться фотографии другой женщины (его коллеги по съемкам, актрисы Лукерьи Ильяшенко), а вот в Instagram-аккаунте Агаты Муцениеце — снимки исключительно с детьми, без звездного супруга.
Поклонники в недоумении:
Блин, что происходит? Почему все только и говорят о том, что Пашка и Агата отписались друг от друга? Почему здесь фото этой дамочки? Почему Агата гуляет одна с детьми? Скажите же что нибудь, успокойте нас…
«Не знаю почему, но мне немного жаль Агату, что она еще такое смотрит постоянно на этих баб. Да, Павел не поймет, очень жаль», «По-моему, Агата не заслуживает такого отношения к себе», «Паша, опомнись! У тебя семья!», «Павел, зачем вам Лукерья, Агата лучше», — переживают пользователи социальных сетей.
Отметим, Павел Прилучный и Агата Муцениеце женаты с 2011 года; в 2013-м у супругов родился сын Тимофей, в 2016-м появилась на свет дочь Мия.
Не так давно супруги признавались, что всерьез задумались о приемном ребенке.
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Женский форум  Ещё 4 источника 
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