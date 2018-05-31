Никто не знает, почему они не стареют

Актёры-мужчины не боятся старости, ведь зачастую с возрастом они становятся только привлекательнее. А вот их коллеги-дамы всеми силами борются со старением, потому что каждая новая морщина уменьшает шанс на получение роли. Впрочем, среди актрис есть несколько женщин, которых возраст никак не победит.

1. Риз Уизерспун . Актриса и продюссер, ставшая популярной после ряда успешных комедий, в 42 года выглядит ровесницей 18-летней дочери.

2. Энн Хэтэуэй. Зритель впервые оценил Энн в «Дневниках принцессы», которые вышли в 2001 году. Сегодня актрисе 35, но она, кажется, совсем не изменилась за последние 17 лет.

3. Шарлиз Терон . Актриса известна любовью к изменениям внешности. Для съёмок в фильме «Монстр» она набрала лишние килограммы, носила вставные челюсти и сбрила брови, но после вернулась в форму. Сейчас ей 42, но в это не верится.

4. Сандра Буллок . Кажется, Сандра только вчера блеснула в боевике «Скорость», хотя с тех пор минуло уже 24 года. Удивительно, но годы не отразились на внешности звезды, которой уже 53.

5. Холли Берри. В 2002 году актриса стала первой афроамериканкой, получившей «Оскар». За 16 лет Холли успела стать девушкой Бонда, дважды сходить замуж и родить двоих детей. Единственное осталось неизменным — роскошная фигура и лицо, как у тридцатилетней. Между тем, Холли Берри уже 51 год.