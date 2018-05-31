Никто не знает, почему они не стареют 

Актёры-мужчины не боятся старости, ведь зачастую с возрастом они становятся только привлекательнее. А вот их коллеги-дамы всеми силами борются со старением, потому что каждая новая морщина уменьшает шанс на получение роли. Впрочем, среди актрис есть несколько женщин, которых возраст никак не победит.
1. Риз Уизерспун. Актриса и продюссер, ставшая популярной после ряда успешных комедий, в 42 года выглядит ровесницей 18-летней дочери.
2. Энн Хэтэуэй. Зритель впервые оценил Энн в «Дневниках принцессы», которые вышли в 2001 году. Сегодня актрисе 35, но она, кажется, совсем не изменилась за последние 17 лет.
3. Шарлиз Терон. Актриса известна любовью к изменениям внешности. Для съёмок в фильме «Монстр» она набрала лишние килограммы, носила вставные челюсти и сбрила брови, но после вернулась в форму. Сейчас ей 42, но в это не верится.
4. Сандра Буллок. Кажется, Сандра только вчера блеснула в боевике «Скорость», хотя с тех пор минуло уже 24 года. Удивительно, но годы не отразились на внешности звезды, которой уже 53.
5. Холли Берри. В 2002 году актриса стала первой афроамериканкой, получившей «Оскар». За 16 лет Холли успела стать девушкой Бонда, дважды сходить замуж и родить двоих детей. Единственное осталось неизменным — роскошная фигура и лицо, как у тридцатилетней. Между тем, Холли Берри уже 51 год.