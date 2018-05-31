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Бузова необыкновенно похорошела из-за старой любви
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Бузова необыкновенно похорошела из-за старой любви 

WDay.ru 2 часа назад
Фото: WDay.ru
Поклонники даже не узнали певицу с новым имиджем.
В последнее время на Ольгу Бузову не нападает только ленивый. Чем больше становится армия ее поклонников, тем больше недостатков в ней находят. То она слишком худая, то ей не мешало бы записаться в спортзал. То звезда одевается «в стиле гопника», то носит слишком откровенные платья. И прочее, и прочее… Что ж, не зря говорится — всем не угодишь. Но Ольга Бузова разрушила и этот стереотип: своим новым образом она покорила даже хейтеров.
Без мейка, в обычной черной кожаной косухе, без надоевших искусственных прядей волос Ольга на самом деле смотрелась совсем по-другому.
«Счастье в мгновениях. Цените жизнь. Питер — one love (единственная любовь)», — подписала Бузова под снимком. Видимо, Санкт-Петербург действительно магически влияет на девушку.
Впрочем, Ольга действительно стала хорошеть с каждым днем. Например, несколько дней назад она поделилась с подписчиками тем, что начала записывать сольный альбом. А те возликовали. Но порадовало их не столько творчество Ольги, сколько ее внешность. На фото из звукозаписывающей студии Бузова смотрится очень аппетитно. Кажется, она наконец-то перестала худеть и стала набирать массу.
Наверное, Ольга тщательно готовится к тому, чтобы стать новой участницей шоу «Холостяк». И не просто участницей, а главной героиней, за сердце которой будут бороться самые достойные мужчины. Судя по всему, Бузова всерьез решила найти себе нового мужа и спутника жизни. Она даже решила учиться готовить, чтобы радовать будущего возлюбленного кулинарными шедеврами. Так что вскоре какому-то мужчине очень повезет!
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