Самые горячие звездные мамочки в Instagram

Кто говорил, что после рождения детей женщина становится неинтересной для мужчины, у нее нет времени на саморазвитие, а в голове одни подгузники и детское питание? Вот вам в опровержение в виде 5 самых горячих мамочек в Instagram.

Елена Перминова

@lenaperminova

Если дети — цветы жизни, тогда у Елены целый цветник, ведь она — мама троих малышей. В ее Instagram-ленте миксуются посты с индивидуальными фотосессиями для журналов и наимилейшие семейные фото и видео.

Она не пропускает модные показы, успевает заниматься пилатесом несколько раз в неделю (еще и мужу своему, видимо, посоветовала), а также осваивает пилон. А еще регулярно выезжает на отдых со всеми детьми, а это задачка не из простых.

Что касается ухода за собой, Елена не забывает посещать салоны красоты, чтобы сделать себе очередную питательную масочку. И, кстати, она рекомендует не включать молочные и кисломолочные продукты в свой рацион (с этим сейчас наверняка поспорят многие диетологи), но эффект на лицо, а если быть точными, то и на лице — чистая кожа и отсутствие отеков. И ко всему прочему ей хватает времени на то, чтобы вести не только свои соцсети, но и соцсети своих детей!

Яна Рудковская

@rudkovskayaofficial

Для своих 43 Яна Рудковская выглядит сногсшибательно! Убедиться в этом можно, посмотрев ее фото в купальнике в Instagram.

Семья не мешает ей заниматься продюсерской деятельностью (стоит только вспомнить триумфальную победу Димы Билана на Евровидение 2008). Она не раз получала награды «Продюсер года», а теперь и вовсе совмещает приятное с полезным: помогает в творческих начинаниях своему сыну Николаю. Также Яна заинтересована в поиске новых молодых артистов.

А чего только стоит рубрика «мои завтраки» в ее Instagram? И, если вы заметили, дело не только в красивой сервировке, но и в правильном питании, что безоговорочно является одним из важных факторов для сохранения молодости и красоты.

Наталья Водянова

@natasupernova

Наталья Водянова — эталон элегантности и икона стиля. Ее можно назвать образцово-показательной многодетной матерью с огромным опытом воспитания детей, ведь у нее их пятеро, и она, определенно, рекордсменка в нашем рейтинге.

Помимо насыщенной семейной жизни, у Натальи не менее насыщенная общественная жизнь. Она — основатель фонда «Обнаженные сердца», и регулярно появляется на благотворительных мероприятиях именно в этом качестве. А еще «наша Наташа» продолжает заниматься модельным бизнесом: ее потрясающе-правильные черты лица уже давно покорили многих знаменитых фотографов, дизайнеров и главных редакторов глянца не только в России, но и за рубежом.

Мария Погребняк

@mariapoga_

После рождения первого сына Мария поправилась аж на 25 килограммов, а это всегда ужасный стресс для каждой женщины. Поэтому с тех самых пор она тщательно следит за своим весом и практически каждый день посещает спортзал.

Мария очень верующий человек. По ее словам, мама и бабушка привили ей это с детства. Одно из увлечений нашей бьюти-мамочки — иконопись. Да, да и мы не ошиблись! Она пишет иконы с 7 лет и даже после замужества продолжает заниматься любимым делом.

Оксана Самойлова

@samoylovaoxana

Жена рэпера Джигана уже давно покорила просторы Instagram, она — настоящая рекордсменка по числу подписчиков в этой соцсети. За жизнью Оксаны следят более 6 миллионов человек.

Самойлова не расстается с тремя дочерьми ни на минуту и все свое время посвящает им. Но это не мешает ей зарабатывать на свои маленькие (и не очень) капризы. Она создала свою линию одежды для детей, которая называется Iamspesial. А еще она выпускает одежду для взрослых — Mirasezar.

Так что, папа трех очаровательных дочек может гордиться своей красавицей-женой. А еще надеемся, что он все-таки дождется от нее долгожданного сынишку.