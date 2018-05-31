Ещё
Самые горячие звездные мамочки в Instagram
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самые горячие звездные мамочки в Instagram 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: @samoylovaoxana
Кто говорил, что после рождения детей женщина становится неинтересной для мужчины, у нее нет времени на саморазвитие, а в голове одни подгузники и детское питание? Вот вам в опровержение в виде 5 самых горячих мамочек в Instagram.

Елена Перминова

@lenaperminova
Если дети — цветы жизни, тогда у Елены целый цветник, ведь она — мама троих малышей. В ее Instagram-ленте миксуются посты с индивидуальными фотосессиями для журналов и наимилейшие семейные фото и видео.
Она не пропускает модные показы, успевает заниматься пилатесом несколько раз в неделю (еще и мужу своему, видимо, посоветовала), а также осваивает пилон. А еще регулярно выезжает на отдых со всеми детьми, а это задачка не из простых.
Что касается ухода за собой, Елена не забывает посещать салоны красоты, чтобы сделать себе очередную питательную масочку. И, кстати, она рекомендует не включать молочные и кисломолочные продукты в свой рацион (с этим сейчас наверняка поспорят многие диетологи), но эффект на лицо, а если быть точными, то и на лице — чистая кожа и отсутствие отеков. И ко всему прочему ей хватает времени на то, чтобы вести не только свои соцсети, но и соцсети своих детей!

Яна Рудковская

@rudkovskayaofficial
Для своих 43 Яна Рудковская выглядит сногсшибательно! Убедиться в этом можно, посмотрев ее фото в купальнике в Instagram.
Семья не мешает ей заниматься продюсерской деятельностью (стоит только вспомнить триумфальную победу Димы Билана на Евровидение 2008). Она не раз получала награды «Продюсер года», а теперь и вовсе совмещает приятное с полезным: помогает в творческих начинаниях своему сыну Николаю. Также Яна заинтересована в поиске новых молодых артистов.
А чего только стоит рубрика «мои завтраки» в ее Instagram? И, если вы заметили, дело не только в красивой сервировке, но и в правильном питании, что безоговорочно является одним из важных факторов для сохранения молодости и красоты.

Наталья Водянова

@natasupernova
Наталья Водянова — эталон элегантности и икона стиля. Ее можно назвать образцово-показательной многодетной матерью с огромным опытом воспитания детей, ведь у нее их пятеро, и она, определенно, рекордсменка в нашем рейтинге.
Помимо насыщенной семейной жизни, у Натальи не менее насыщенная общественная жизнь. Она — основатель фонда «Обнаженные сердца», и регулярно появляется на благотворительных мероприятиях именно в этом качестве. А еще «наша Наташа» продолжает заниматься модельным бизнесом: ее потрясающе-правильные черты лица уже давно покорили многих знаменитых фотографов, дизайнеров и главных редакторов глянца не только в России, но и за рубежом.

Мария Погребняк

@mariapoga_
После рождения первого сына Мария поправилась аж на 25 килограммов, а это всегда ужасный стресс для каждой женщины. Поэтому с тех самых пор она тщательно следит за своим весом и практически каждый день посещает спортзал.
Мария очень верующий человек. По ее словам, мама и бабушка привили ей это с детства. Одно из увлечений нашей бьюти-мамочки — иконопись. Да, да и мы не ошиблись! Она пишет иконы с 7 лет и даже после замужества продолжает заниматься любимым делом.

Оксана Самойлова

@samoylovaoxana
Жена рэпера Джигана уже давно покорила просторы Instagram, она — настоящая рекордсменка по числу подписчиков в этой соцсети. За жизнью Оксаны следят более 6 миллионов человек.
Самойлова не расстается с тремя дочерьми ни на минуту и все свое время посвящает им. Но это не мешает ей зарабатывать на свои маленькие (и не очень) капризы. Она создала свою линию одежды для детей, которая называется Iamspesial. А еще она выпускает одежду для взрослых — Mirasezar.
Так что, папа трех очаровательных дочек может гордиться своей красавицей-женой. А еще надеемся, что он все-таки дождется от нее долгожданного сынишку.
SNCmedia.ru: последние новости
От любви до ненависти: 5 звездных подружек, которые внезапно перестали общаться 6 свежих бьюти-лайфхаков, которые помогут сэкономить деньги и время Как правильно сидеть на диете и почему нельзя голодать, чтобы похудеть
Женский форум1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Странные приспособления для женской груди1
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь7
Как беременная Королева рассталась с мужем59
Йогиня тренирует только голых учеников75
Все, что вам нужно знать о яйцах1
Новости партнеров
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
07:11
Ученые нашли способ омолодить людей
Здоровье
02:35
«Я боялся, что ее ноги сломаются пополам»
Дети
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
10:08
Никто не знает, почему они не стареют
Звёзды
15:57
Кого назвали самыми любвеобильными звездами
Звёзды
05:55
Как выглядят идеальные мужчины
Красота Психология
01:00
8 самых перспективных звездных дочерей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение