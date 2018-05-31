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Степаненко развеяла миф о своем похудении
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Степаненко развеяла миф о своем похудении 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: Instagram
Сегодня на личной странице «Инстаграма» звезды российского ТВ, 72-летнего Евгения Петросяна, появилось видео с участием супруги Елены Степаненко. В кадре 65-летняя юмористка предстала преображенной — недавно она сбросила почти 50 кило.
Так как у нее нет аккаунтов в соцсетях, она попросила мужа опубликовать для поклонников ее обращение. Звезда решила развеять слухи, будто она похудела при помощи пластики и приема специальных препаратов. Ее методика оказалась, на удивление, простой: шесть раз в день есть то, что помещается у на ладони, и выпивать два литра воды'.
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