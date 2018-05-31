Степаненко развеяла миф о своем похудении

Сегодня на личной странице «Инстаграма» звезды российского ТВ, 72-летнего Евгения Петросяна , появилось видео с участием супруги Елены Степаненко . В кадре 65-летняя юмористка предстала преображенной — недавно она сбросила почти 50 кило.

Так как у нее нет аккаунтов в соцсетях, она попросила мужа опубликовать для поклонников ее обращение. Звезда решила развеять слухи, будто она похудела при помощи пластики и приема специальных препаратов. Ее методика оказалась, на удивление, простой: шесть раз в день есть то, что помещается у на ладони, и выпивать два литра воды'.