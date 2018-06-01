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Бледанс похвасталась стройной фигурой
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Бледанс похвасталась стройной фигурой 

WDay.ru 24 минуты назад
Фото: WDay.ru
«На зарядку становись!» — призвала звезда.
Лето — пожалуй, самая долгожданная пора из всех времен года. И неважно, какая будет погода: лето — это состояние души. А вот фигура, тем не менее, важна. Вряд ли ударят такие морозы (тьфу-тьфу, конечно), что мы будем кутаться в шубы, поэтому, чтобы не ударить в грязь лицом в купальнике или просто легком платьице, заняться физической подготовкой в частности и здоровым образом жизни в целом стоит как никогда вплотную. Об этом и напомнила Эвелина Бледанс.
«Что важнее покачать — руки, ноги, живот? Над чем вы сегодня поработали?» — подбадривает звезда своих поклонников соблазнительным фото в своем Instagram, на котором она выглядит просто потрясающе. И руки, и ноги, и живот — все накачано идеально, придраться не к чему. Но не тут-то было: вместо того, чтобы обсуждать последние веяния фитнеса, подписчики тут же обвинили знаменитость в применении не скакалки с гантелями, а фотошопа. Да ну и пусть! Даже если он тут и есть, снимок же совсем о другом: о том, что тело, за которым следят, — это прекрасно.
К тому же, мы наверняка знаем, что оставаться в форме Эвелине помогают вовсе не компьютерные технологии, а любовь родных и близких.
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Женский форум
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