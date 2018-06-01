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Кайли Дженнер устала быть молодой матерью
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Кайли Дженнер устала быть молодой матерью 

Попкорн News 3 часа назад
Фото: Попкорн News
Кайли Дженнер, которая впервые стала мамой в феврале этого года, уже устала от своих новых обязанностей и решила вернуться к привычному для нее разгульному образу жизни. Девушка оставляет свою дочь Сторми с нянями, а сама в это время ходит по вечеринкам и различным мероприятиям.
Всю беременность 20-летняя Дженнер скрывалась от фотографов и не вела светскую жизнь, а после рождения малышки с удовольствием окунулась в мир заботы о младенце, радуя поклонников снимками с прогулок с ней в Instagram. Но прошло всего 4 месяца, и Кайли наскучило сидеть дома. Инсайдеры говорят, что Дженнер почти все свое свободное время проводит с друзьями и посещает вечеринки, а целый штат помощников и нянечек сидят с ее ребенком. Также до сих пор непонятно, как складываются ее отношения с отцом ребенка, Трэвисом Скоттом, которого с малышкой Сторми не видели ни разу.
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