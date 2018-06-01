Кайли Дженнер устала быть молодой матерью 

Кайли Дженнер, которая впервые стала мамой в феврале этого года, уже устала от своих новых обязанностей и решила вернуться к привычному для нее разгульному образу жизни. Девушка оставляет свою дочь Сторми с нянями, а сама в это время ходит по вечеринкам и различным мероприятиям.
Всю беременность 20-летняя Дженнер скрывалась от фотографов и не вела светскую жизнь, а после рождения малышки с удовольствием окунулась в мир заботы о младенце, радуя поклонников снимками с прогулок с ней в Instagram. Но прошло всего 4 месяца, и Кайли наскучило сидеть дома. Инсайдеры говорят, что Дженнер почти все свое свободное время проводит с друзьями и посещает вечеринки, а целый штат помощников и нянечек сидят с ее ребенком. Также до сих пор непонятно, как складываются ее отношения с отцом ребенка, Трэвисом Скоттом, которого с малышкой Сторми не видели ни разу.