Кайли Дженнер устала быть молодой матерью

Кайли Дженнер, которая впервые стала мамой в феврале этого года, уже устала от своих новых обязанностей и решила вернуться к привычному для нее разгульному образу жизни. Девушка оставляет свою дочь Сторми с нянями, а сама в это время ходит по вечеринкам и различным мероприятиям.