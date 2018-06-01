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Трагедии легендарных красавиц
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Трагедии легендарных красавиц 

Рамблер 1 час назад
Красота не гарантирует счастья. Эту печальную истину доказали множество великолепных актрис и певиц, которыми восхищались поклонники. Блистательная снаружи жизнь оказалась для них пустой и несчастной.
1. Легенда тридцатых годов Джин Харлоу, любимица Голливуда. Красота позволила этой блондинке стать суперзвездой, но слава не вскружила Джин голову. Она много читала, общалась с друзьями и часто выручала их деньгами. Харлоу трагически погибла в 26 лет: прямо на съёмочной площадке у неё отказали почки, она умерла спустя семь дней в больничной палате.
2. Мэрилин Монро — это даже не актриса, это настоящий феномен в кинематографе. Монро, ставшую идеалом красоты для миллионов мужчин, хотели заполучить многие, однако личная жизнь звезды всё равно не складывалась. Несколько браков, многочисленные романы и запутанные отношения с американским президентом Джоном Кеннеди загнали Мэрилин в тупик. В августе 1962 года её обнаружили мёртвой. Актрисе было 36 лет.
3. Маргарита Назарова. Дрессировщица тигров, покорившая публику отвагой, и роскошная женщина, обольстившая зрителей в фильме «Полосатый рейс». Во время войны Маргарита попала в плен, но благодаря знанию немецкого она попала в богатый дом в качестве прислуги, а после выступала в кабаре. Когда война закончилась, она продолжила выступать в качестве танцовщицы в советском цирковом коллективе. Там она освоила азы дрессировки, научилась делать трюки на мотоцикле. В какой-то момент коллега Константин Константиновский предложил Маргарите поработать вместе. Именно тогда Назарова нашла и дело всей жизни, и любимого мужчину. Но после смерти супруга в 1970 году её начали преследовать неприятности.
Женский форум
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