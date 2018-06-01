Трагедии легендарных красавиц

Красота не гарантирует счастья. Эту печальную истину доказали множество великолепных актрис и певиц, которыми восхищались поклонники. Блистательная снаружи жизнь оказалась для них пустой и несчастной.

1. Легенда тридцатых годов Джин Харлоу, любимица Голливуда. Красота позволила этой блондинке стать суперзвездой, но слава не вскружила Джин голову. Она много читала, общалась с друзьями и часто выручала их деньгами. Харлоу трагически погибла в 26 лет: прямо на съёмочной площадке у неё отказали почки, она умерла спустя семь дней в больничной палате.

2. Мэрилин Монро — это даже не актриса, это настоящий феномен в кинематографе. Монро, ставшую идеалом красоты для миллионов мужчин, хотели заполучить многие, однако личная жизнь звезды всё равно не складывалась. Несколько браков, многочисленные романы и запутанные отношения с американским президентом Джоном Кеннеди загнали Мэрилин в тупик. В августе 1962 года её обнаружили мёртвой. Актрисе было 36 лет.