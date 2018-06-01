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Шнуров исповедался перед подписчиками
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Шнуров исповедался перед подписчиками 

WomanHit.ru 2 часа назад
Неделю назада лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров сообщил своим поклонникам, что намерен развестись со своей третьей женой Матильдой. С того момента в Сети не утихают дискуссии на тему причин случившегося.
Накануне исполнитель решил «исповедаться» на личной странице «Инстаграма». В опубликованном несколько часов назад стихотворении он изложил свои мысли о прошлой и настоящей личной жизни.
«Муз бывало, и немало. Светских, полусветских львиц. И крутило и ломало. Ниццы брал я для девиц! Что семейные мне узы? Шнур не завязать узлом. Выпьешь, так вообще все музы. Трезвым — предложений лом. Я любил на всю катушку! Все возьми, — я все отдам! И бросал свою я тушку, В ноги очень многих дам…»,
— пишет шоумен, отметив, что при таком раскладе уже не за горами и его новый роман.

Муз бывало, и немало. Светских, полусветских львиц. И крутило и ломало. Ниццы брал я для девиц! Что семейные мне узы? Шнур не завязать узлом. Выпьешь, так вообще все музы. Трезвым — предложений лом. Я любил на всю катушку! Всё возьми, — я всё отдам! И бросал свою я тушку, В ноги очень многих дам. Муз бывало, и немало, Но какое дело ваше? Всех крутило и ломало Поначалу расставашек. А потом всё тише-тише… Глядь, и новая Эрато, Первой стих в ночи услышит И простонет, — как пиздато. Тут и бабке не ходи, Женщин много— Я один.

Публикация от  Shnurov Sergey (@shnurovs)

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