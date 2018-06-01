Шнуров исповедался перед подписчиками

Неделю назада лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров сообщил своим поклонникам, что намерен развестись со своей третьей женой Матильдой. С того момента в Сети не утихают дискуссии на тему причин случившегося.

Накануне исполнитель решил «исповедаться» на личной странице «Инстаграма». В опубликованном несколько часов назад стихотворении он изложил свои мысли о прошлой и настоящей личной жизни.

«Муз бывало, и немало. Светских, полусветских львиц. И крутило и ломало. Ниццы брал я для девиц! Что семейные мне узы? Шнур не завязать узлом. Выпьешь, так вообще все музы. Трезвым — предложений лом. Я любил на всю катушку! Все возьми, — я все отдам! И бросал свою я тушку, В ноги очень многих дам…»,

— пишет шоумен, отметив, что при таком раскладе уже не за горами и его новый роман.