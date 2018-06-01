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Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
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Джанабаева показала младшего сына от Меладзе 

Рамблер 2 часа назад
Альбина Джанабаева не торопится показывать публике детей. Но с тех пор, как законно вышла замуж за Валерия Меладзе после долгих лет тайного романа, немного расслабилась. Зимой она показала старшего сына Валерия, которого родила еще в статусе любовницы певца в 2004 году, — 14-летнего Константина.
А теперь настал черед Луки, которого до этого пара скрывала всеми силами. На фото, которое Альбина выложила в своем микроблоге, хорошо заметно, что мальчик довольно рослый. Пользователи тут же заметили, что Джанабаева и ее сын очень красивые, хотя лица Луки на фото не видно.
@albinadzhanabaeva
Снимок певица выложила в честь Дня защиты детей. Подпись гласит:
«Моя любовь! Всех с праздником!»
Лука родился у пары в 2014 году, в тот же год Альбина и Валерий официально поженились. Бывшая жена Меладзе предлагала сопернице встретиться, но Джанабаева отказалась с ней видеться.
Женский форум2
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