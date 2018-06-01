Леди Гагу съело собственное платье

Певица вновь вернулась к стилю фрика и пугает прохожих.

Совсем недавно мы радовались, что к 32 годам исполнительница наконец-то открыла в себе женственность, научилась носить классические костюмы, нежные платья и превратилась в шикарную девушку. Никаких больше туфель-копыт и мясных нарядов. Но не тут-то было. Гага будто прочитала похвалу от модных критиков, пришла в ярость и срочно сменила гардероб на прежний. Так для прогулки с женихом — собственным агентом Кристианом Карино звезда выбрала весьма странный наряд, который буквально лишил ее шеи.

Поклонники уже прозвали этот желтый ужас из воланов возвращением чужого. Уж очень похоже, будто хищный цветок поглотил Гагу и начал есть с головы. Не забыла певица и про любимую копытную обувь. На смену элегантным лодочкам пришли ботильоны из лакированной кожи на высокой платформе и каблуках. Все это, вместе взятое, в очередной раз испортило фигуру Гаги. Не так давно звезда рассталась с лишним весом, ей бы подчеркивать плоды своих трудов, а не превращать себя в низкорослую с широкой спиной и без шеи, расстраиваются фанаты.

Но похоже, что исполнительницу критика не задевает. Выгуливая этот желтый шедевр, Гага была вполне довольна собой и порой даже улыбалась. Наверное, все дело в том, что певица наконец-то счастлива по-женски. После разрыва помолвки с актером актера Тейлором Кинни, который изменил звезде, она нашла утешение в объятиях своего агента Кристиана Карино и собирается за него замуж. Ему, судя по всему, это платье пришлось по вкусу.