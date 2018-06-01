Что заставило Долину отказаться от фамилии отца

Известная певица посетила конкурс "Детская новая волна" вместе с с дочерью Ангелиной и внучкой Сашей, который проходит сейчас

в международном центре "Артек" в Крыму.

Вместе с внучкой Долина приняла участие в открытии фестиваля. А ее дочь Ангелина рассказала корреспонденту Dni.Ru , почему ее знаменитая мама была вынуждена поменять фамилию.

Настоящая фамилия певицы — Кудельман. Однако в Советском Союзе еврейская национальность могла стать препятствием для успешной карьеры, поэтому певица взяла фамилию отца Ангелины и стала Миончинской.

Первым мужем певицы был Анатолий Михайлович Миончинский, джазовый музыкант и бывший второй дирижёр оркестра "Современник".

Однако нынешняя фамилия Долиной — не псевдоним, а девичья фамилия матери певицы. Интересно, что Ангелина также носит фамилию матери, а не отца, как и ее дочь Саша. Личность отца Саши Ангелина не раскрывает, по ее словам, он не любит публичности.