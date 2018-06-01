Киркоров показал скандальное фото с Королевой

Филипп Киркоров обожает эпатировать публику. Пока все обсуждают, что его связывает с Ольгой Бузовой, певец продолжает подливать масла в огонь.

Так, он признался в очень нежных чувствах к Наташе Королевой и выложил совместный снимок с певицей, за который когда-то ему крепко досталось от самой Аллы Пугачевой

На фото Королева сидит у Киркорова на шее, что по тем временам могло быть двусмысленно истолковано звездной тусовкой. Таким же двусмысленным сообщением Филипп сопроводил снимок:

«Чего мы только не творили с тобой почти четверть века назад, а именно ровно столько лет этой смешной фотке, за которую я тогда "получил" по *опе по полной))), но пройдёт ещё дай Бог столько же лет, а мы не перестанем с тобой дурачиться и сходить с ума, как умели только мы с тобой, потому что именно эти качества тебя делают сладкой «ягодкой» 🍓в твои 16😜💃, а меня, в мои 18— 💙🕺🏻красит в «синий», и так будет до тех пор, пока у нас с тобой будут "гореть" глаза, как на этой самой хулиганской фотке 1994 года из твоего родного Киева, где тебе тогда едва исполнилось 21, а мне 27…Зажигай🔥».

@fkirkorov

Столь откровенный пост Филипп написал в честь дня рождения Королевой. Он извинился за то, что опоздал на несколько часов, а потом дописал «Хороший ты парень, Наташка», пояснив: