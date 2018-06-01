Звезды, потерявшие всякий стыд

Вот таблоиды постоянно ругают Анастасию Волочкову за откровенные фотосессии и уже почти всем наскучивший шпагат. Между тем, среди коллег танцовщицы по миру селебрити есть немало персон, которые тоже страсть как любят оголяться. Anews предлагает взглянуть на наших и зарубежных звезд, которые совсем не стыдятся своего голого тела и охотно выставляют его на всеобщее обозрение.

Настя Каменских

Певица Настя Каменских уже очень долго сражается с лишним весом. И вот недавно девушка решила подвести некую черту: оценить итоги похудения и показать их. Чтобы похвастаться перед поклонниками постройневшей фигурой, Настя не нашла ничего другого, кроме как сфотографироваться голой — дабы результат был виден отчетливей.

@kamenskux

Пикантный снимок вызвал неоднозначную реакцию у подписчиков. Кто-то Каменских похвалил за выдержку и новое тело, а кто-то пообещал едва ли не отписаться и обвинил в пошлости.

«Судя по всему плохо дело у тебя, если приходится так обнажаться».

«Уже перебор… просто фу… И клипы смотреть не хочется после такого».

«Фу, Настя я от тебя такого не ожидала, фу, мерзость».

«Да, Настя уже не та…».

Голое фото у бассейна — не единственный случай, когда певицу стыдили за чрезмерную раскрепощенность. Несколько раз Настя публиковала почти приличные снимки и видео в белье, либо «зарывшись в одеяло», но тоже сталкивалась со злой критикой. Видимо, все дело в ракурсе.

Наталья Штурм

Нескромные выходки Насти Каменских — ничто по сравнению с тем, что творит в своем Instagram 51-летняя певица Наталья Штурм. Женщина то и дело постит пикантные снимки, один горячее другого. Последнюю фотосессию артистка провела в собственной квартире: запечатлелась на фоне захламленного подоконника абсолютно голой.

@nataliashturm

Подписчики посоветовали Штурм прибраться в квартире и перестать публиковать фото, над которыми поработали в фотошопе.

Провокационные голые снимки — давнее увлечении артистки. Если полистать Instagram Натальи, можно найти фото и похлеще. Например, в шоколаде, с кусками рыбы на груди, цветами или во время массажа.

@nataliashturm

Ирина Горбачева

А вот обнаженные фото актрисы Ирины Горбачевой — большое исключение. Подписчики девушки сошлись во мнении: пикантные снимки Ирины никак не связаны с пошлостью или вульгарщиной.

@irina_gorbacheva

«Невероятно прекрасное лицо и восхитительный образ. Есть "голая баба", а есть "леди в стиле ню", дама эпохи Возрождения. Так вот сие фото ко второй категории относится», — прокомментировали снимок фанаты.

Тесс Холлидей

Самая пышная девушка из сообщества моделей plus-size американка Тесс Холлидей производит фурор любой своей фотографией. Даже в одежде. Стоит ли говорить о голых снимках, коими полнится Instagram толстушки.

В отличие от своих более стройных коллег Тесс недостатков фигуры не стесняется. Наоборот — старается всячески их выпячивать. Часто — не в самой эстетичной обстановке, например, фотографируясь в туалете.

@tessholliday

После каждой голой фотосессии подписчики Тесс по всему миру безуспешно призывают девушку прекратить пропагандировать полноту и взяться за здоровье. Впрочем, находятся и те, кому пышные формы американки нравятся.

Эмили Ратаковски

Модель привычных размеров Эмили Ратаковски туалетных луков избегает. Если и делает голые фото, только в приличной обстановке, без бардака на заднем плане. И неизменно прикрывает пикантные места рукой.

@emrata

Впрочем, иногда в Instagram модели проскальзывают и такие снимки — в лучших традициях деревенского быта.

@emrata

Ким Кардашьян

Хотя подписчики Instagram Ким Кардашьян за последние пару лет успели изучить все ее части тела, девушка не останавливается. Ким снова и снова снимается голышом, старательно подбирая образы и локации.