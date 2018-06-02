Анастасия Стоцкая впервые показала младшую дочь 

35-летняя Анастасия Стоцкая показала поклонникам лицо своей дочери Веры.
Вслед за Кристиной Асмус певица Анастасия Стоцкая показала миру лицо своей годовалой дочери Веры. До недавнего времени звезда скрывала малышку, публикуя такие снимки, на которых невозможно было разглядеть девочку. А несколько часов назад певица поделилась первой фотографией, на которой не скрыто личико дочери.
Мои любимые сопящие чернышики… Мой смысл жизни… 💞Пусть все детки будут счастливы и здоровы! Сегодня, мне кажется, тот самый нужный и правильный день, когда особенно нужно помогать тем ребяткам, чье счастливое детство украла тяжелая болезнь. Давайте поможем спасти детство малышей, о которых я сегодня расскажу! Буду признательна за ваши репосты и любую помощь🙏 #фотогодназад
«Как они похожи»; «Двое из ларца одинаковых с лица»; «У вас очень милые дети»; «Ура! Наконец то вы показали свою малышку, Анастасия. Они так похожи с братом», — пишут фолловеры. Напомним, Вера родилась в мае прошлого года. А старшему сыну певицы Саше в июле исполнится 7 лет.