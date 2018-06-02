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Анастасия Стоцкая впервые показала младшую дочь
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Анастасия Стоцкая впервые показала младшую дочь 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
35-летняя Анастасия Стоцкая показала поклонникам лицо своей дочери Веры.
Вслед за Кристиной Асмус певица Анастасия Стоцкая показала миру лицо своей годовалой дочери Веры. До недавнего времени звезда скрывала малышку, публикуя такие снимки, на которых невозможно было разглядеть девочку. А несколько часов назад певица поделилась первой фотографией, на которой не скрыто личико дочери.
«Как они похожи»; «Двое из ларца одинаковых с лица»; «У вас очень милые дети»; «Ура! Наконец то вы показали свою малышку, Анастасия. Они так похожи с братом», — пишут фолловеры. Напомним, Вера родилась в мае прошлого года. А старшему сыну певицы Саше в июле исполнится 7 лет.
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