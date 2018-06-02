Анастасия Стоцкая впервые показала младшую дочь

35-летняя Анастасия Стоцкая показала поклонникам лицо своей дочери Веры.

«Как они похожи»; «Двое из ларца одинаковых с лица»; «У вас очень милые дети»; «Ура! Наконец то вы показали свою малышку, Анастасия. Они так похожи с братом», — пишут фолловеры. Напомним, Вера родилась в мае прошлого года. А старшему сыну певицы Саше в июле исполнится 7 лет.