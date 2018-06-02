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Лада Дэнс показала ягодицы в прозрачных брюках
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Лада Дэнс показала ягодицы в прозрачных брюках 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: @lada_dance_official
Популярная в 90-е годы певица опубликовала в Instagram смелое фото.
Поклонники уверены, что некоторые звезды знают секретный рецепт неувядающей молодости, ведь иначе как объяснить, почему они в 50 лет выглядят на 20. Певица Лада Дэнс, которой в прошлом году исполнилось 48 лет, из их числа. Артистка сохранила идеальную фигуру, которую с удовольствием демонстрирует в откровенных нарядах.
Недавно Лада Дэнс раздразнила подписчиков своего Instagram, опубликовав пикантное фото в прозрачном комбинезоне.
«Лада, как всегда супер», «Попа хорошая», «Попа что надо», «Смело и красиво», «Как у девочки 20 лет!», «Стройняшка», «Лада, очень сексуально», «Всё при ней. И ничего лишнего», «Вот это самооценка! Класс!» — написали фолловеры.
Напомним, Лада Дэнс — поклонница здорового образа жизни. Певица с удовольствием катается на лыжах, плавает, занимается йогой, карате и танцами.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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