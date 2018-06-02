Любовь без пола: звезды, сменившие ориентацию

Творческая жизнь наполнена множеством волнений, соблазнов и может поворачиваться совершенно неожиданным образом. Сегодня Anews расскажет о наших и зарубежных знаменитостях, которые удивили общественность резкой сменой сексуальных предпочтений.

Кому это принесло долгие и счастливые отношения? Чья связь не дала плодов? И кто объединился с любимым человеком лишь на пороге смерти?

Синтия Никсон. Любовь не знает пола

Личная жизнь актрисы Синтии Никсон была значительно скромнее и целомудреннее, чем у персонажа, принесшего ей славу — Миранды Хоббс из сериала «Секс в большом городе».

Артистка с 1988 года состояла в гражданском браке со школьным учителем Дэнни Мозесом. Их отношения продлились 15 лет и произвели на свет двух детей: дочь Саманту и сына Чарльза Иезекииля.

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В 2003 пара распалась. А в 2004 Никсон вступила в новые длительные отношения — правда, уже не с мужчиной, а с женщиной. Партнером актрисы стала активистка Кристин Маринони. Они познакомились на пикете против уменьшения бюджета государственных школ. Некоторых участников тогда арестовали, в том числе Никсон и Маринони — так они и узнали друг друга.

В 2011 году Маринони родила сына, Макса Эллингтона, а в 2012 пара вступила в официальный брак.

«Я не почувствовала никакой серьезной трансформации, — вспоминала Синтия Никсон. — Всю свою жизнь я встречалась с мужчинами и никогда не влюблялась в женщину. Но когда влюбилась — это ощущалось совершенно естественно. Я просто женщина, которая любит другую женщину».

Светлана Сурганова. «Женщина просто обязана испытать это»

Вокруг бывшей солистки группы «Ночные снайперы», Светланы Сургановой, долгое время существовал ореол принадлежности к сексуальным меньшинствам.

Певица никогда не была расположена делиться подробностями интимной жизни, но о своей склонности к нетрадиционной любви говорила довольно открыто. На вопрос, мешает ли нескрываемая гомосексуальность продажам и популярности, она отвечала:

«Это полный бред. Хорошая музыка будет продаваться, кто бы ее ни создал — гей или лесбиянка. Народу наплевать. Если у человека нога отбивает такт, если его прет, он не думает в этот момент, с кем спит музыкант, создавший эту музыку».

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Также Сурганова говорила, что не беспокоится по поводу открытости своей нетрадиционной сексуальной ориентации:

«На меня бессмысленно нападать, Как можно нападать на естество? Я так живу. Не хотите со мной общаться — не общайтесь. Мое творчество вам не интересно — не слушайте».

«Мне немножко жаль тех, кто настолько не искушен в этом вопросе, — добавляла артистка. — Это совершенно удивительная сторона жизни. Я считаю, что каждый человек, по крайней мере, женщина, просто обязана испытать это. Она сама должна понять — ее это или не ее. Но чураться гомосексуальности абсолютно нет смысла».

Дополнительных красок в образ Сургановой привносили ее периодические участия в мероприятиях, организуемых ЛГБТ-сообществом.

Каково же было общее удивление, когда в 2013 году Сурганова наконец-то публично представила свою пару — и ее партнером оказался мужчина!

«Какой он красивый! Какой он нежный, какой внимательный! Ой, я сейчас захлебнусь от слов. Я думала. не может быть таких отношений между мужчиной и женщиной»

— с восторгом отзывалась Сурганова о клавишнике своей группы Никите Межевиче.

К сожалению, долгосрочным этот союз не вышел, и Межевич вскоре женился на другой женщине. Сурганова же с тех пор подробностями личной жизни не делится.

Элизабет Гилберт. Когда смерть открывает глаза

Американская писательница, автор бестселлера «Ешь, молись, люби» Элизабет Гилберт дважды была замужем. С 1994 по 2002 годы она состояла в браке с Майклом Купером , а с 2007 по 2016 — с Хосе Нуньесом , реальным прототипом «мужчины мечты» из своей знаменитой книги.

Их отношения считали образцовыми, как вдруг в 2016 году писательница объявила о расставании.

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Обстоятельства этого решения вполне способны стать основой еще одного романа. Гилберт ушла от мужа к своей давней подруге Райе Элиас. Причиной же этого решения она назвала то, что у Элиас обнаружили рак в терминальной стадии.

«После этого диагноза что-то произошло в моей душе и сознании, — писала Гилберт. — Смерть или ее перспектива очищает от всего ненастоящего, и в этой абсолютной, суровой реальности мне открылась истина: я не просто люблю Райю, я влюблена в нее. И у меня больше нет времени, чтобы это отрицать».

В июне 2017 года пара провела торжественную церемонию бракосочетания, которая, правда, не имела юридического закрепления.

Бурно разгоревшиеся отношения прервались спустя немногим более полутора лет — 4 января 2018 года Райя Элиас умерла.

Ольга Дыховичная. Портрет в сумерках

Родившаяся в Минске актриса еще в 19-летнем возрасте вышла замуж за известного режиссера Ивана Дыховичного.

Брак продлился 10 лет — в 2009 году Иван Дыховичный умер от лимфомы. С тех пор о любовных отношениях актрисы нет никаких сведений, однако общественное мнение настойчиво связывает ее с режиссером из Ростова-на-Дону Ангелиной Никоновой

Выпускница Нью-Йоркской школы изобразительных искусств, Никонова сняла Дыховичную в двух своих последних фильмах: «Портрет в сумерках» и «Велкам Хоум», и с тех пор женщин часто видели вместе — так, они много лет проводили основанный ими фестиваль независимого кино «2morrow/Завтра».

В 2013 году мировую паутину облетело известие, что Дыховичная и Никонова сочетались в Нью-Йорке браком. Таблоиды приводили цитаты и поздравления близких к паре людей.

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«О торжестве мне сообщила сама Ангелина, — говорил актер фильма «Портрет в сумерках» Сергей Борисов . — Мы хорошо общаемся, но поздравить ее и Ольгу еще не успел».

Заочно пару поздравляла актриса Екатерина Волкова : «Я очень рада за девочек, желаю им счастья, любви огромной и много-много фильмов, снятых вместе!»

Также звучали в публичном пространстве слова радиоведущего Михаила Козырева : «Оля, Геля, я желаю вам счастья, мы с Настей вас обнимаем крепко и нежно!»

Сами предполагаемые влюбленные никак эту информацию не подтверждают. Правда, в одном из недавних интервью Ангелина Никонова сказала, что расставаться в профессиональном плане они с Дыховичной не собираются:

«Мы с Ольгой продолжим работать вместе. Будет ли это альянс режиссерско-актерский или режиссерско-продюсерский — сказать пока не могу. Но, конечно, мы разговариваем про новые совместные проекты».