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Дженнифер Энистон беременна от Брэда Питта?
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Дженнифер Энистон беременна от Брэда Питта? 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Рамблер
На днях на страницах американского издания «OK» появилось сообщение о том, что актриса ждет ребенка от бывшего мужа Брэда Питта.
По сведению репортеров издания, пара якобы тайно встречается в течение нескольких месяцев и Энистон даже находится в положении Об этом якобы рассказали журналистам друзья актрисы.
Приятели пары, на слова которых ссылаются в статье журналисты, заявили, что бывшие супруги очень счастливы и в скором времени даже могут объявить о свадьбе.
Поклонники звезд сначала возликовали, но совсем скоро поняли, что это очередная «утка»: представители звезд опровергли данную информацию, назвав ее «полностью выдуманной».
Женский форум6
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