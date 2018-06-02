Дженнифер Энистон беременна от Брэда Питта?

На днях на страницах американского издания «OK» появилось сообщение о том, что актриса ждет ребенка от бывшего мужа Брэда Питта

По сведению репортеров издания, пара якобы тайно встречается в течение нескольких месяцев и Энистон даже находится в положении Об этом якобы рассказали журналистам друзья актрисы.

Приятели пары, на слова которых ссылаются в статье журналисты, заявили, что бывшие супруги очень счастливы и в скором времени даже могут объявить о свадьбе.

Поклонники звезд сначала возликовали, но совсем скоро поняли, что это очередная «утка»: представители звезд опровергли данную информацию, назвав ее «полностью выдуманной».