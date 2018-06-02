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Бузова родит от эскортника из «Дома-2»
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Бузова родит от эскортника из «Дома-2» 

Дни.ру 2 часа назад
Ольгу Бузову вновь поздравляют с беременностью. Народ уверен, что совсем скоро ведущая "Дома-2" станет мамой.
Зрители телестройки заметили, что в последнее время Ольга Бузова отказалась от каблуков, носит просторные футболки, ест только здоровую пищу, а самое главное скрывает живот.
Сопоставив эти данные с другими странностями в поведении певицы народ пришел к выводу, что девушка беременна. Доморощенные сыщики даже вычислили отца будущего ребенка, им является участник "Дома-2" Роман Гриценко.
Оля и Рома действительно много времени проводят вместе. Они ходят в кино и гуляют по ночной Москве, а на днях Бузова позволила мужчине поцеловать себя во время съемок "Дома-2".
Фанаты шоу недоумевают, почему всегда холодная и сдержанная ведущая вдруг проявляет знаки внимания к одну из участников. "Почему она стала благосклонной к ухаживаниям Гриценко?", "С чего бы такие щедрости от Оли?", "Что такое с Бузовой?" "Может она ему ребенка теперь родит?", — задаются вопросами поклонники телестройки (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим.ред.).
При этом многие порадовались за Бузову. "Урррра", "Ну, наконец то", "Молодец, буду рада если у вас все получится", "Блин, вы такие классные! Аааа, у меня улыбка с лица не сходит", "Да, черт подери, да! лёд тронулся", — написали в одном из пабликов о "Доме-2" фанаты.
Отметим, что ранее прошла информация, будто Роман Гриценко занимался эскортом. Влад Кадони прямо спросил у красавчика, правда ли это. Вначале Роман со смехом опроверг эти сообщения, однако когда Влад начал настаивать, разозлился. "Я добрый парень на самом деле. Всегда с самоиронией отношусь ко многим вопросам, но говорить, что я эскортом занимаюсь, уже перебор!" — заявил он и покинул площадку.
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