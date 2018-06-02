Бузова родит от эскортника из «Дома-2»

Ольгу Бузову вновь поздравляют с беременностью. Народ уверен, что совсем скоро ведущая "Дома-2" станет мамой.

Зрители телестройки заметили, что в последнее время Ольга Бузова отказалась от каблуков, носит просторные футболки, ест только здоровую пищу, а самое главное скрывает живот.

Сопоставив эти данные с другими странностями в поведении певицы народ пришел к выводу, что девушка беременна. Доморощенные сыщики даже вычислили отца будущего ребенка, им является участник "Дома-2" Роман Гриценко

Оля и Рома действительно много времени проводят вместе. Они ходят в кино и гуляют по ночной Москве, а на днях Бузова позволила мужчине поцеловать себя во время съемок "Дома-2".

Фанаты шоу недоумевают, почему всегда холодная и сдержанная ведущая вдруг проявляет знаки внимания к одну из участников. "Почему она стала благосклонной к ухаживаниям Гриценко?", "С чего бы такие щедрости от Оли?", "Что такое с Бузовой?" "Может она ему ребенка теперь родит?", — задаются вопросами поклонники телестройки (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим.ред.).

При этом многие порадовались за Бузову. "Урррра", "Ну, наконец то", "Молодец, буду рада если у вас все получится", "Блин, вы такие классные! Аааа, у меня улыбка с лица не сходит", "Да, черт подери, да! лёд тронулся", — написали в одном из пабликов о "Доме-2" фанаты.