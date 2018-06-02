Асмус и Харламов перестали прятать дочь

Актриса и жена одного из резидентов Comedy Club опубликовала фото их подросшей малышки.

Ранее поклонники пары могли видеть на снимках, которые публиковали Кристина и Гарик в соцсетях, лишь фигуру девочки и в лучшем случае ее затылок. Звезды считают, что личную жизнь не стоит выставлять напоказ. Поэтому внешность 4-летней Насти долгое время оставалась тайной для всех.

Но несколько часов назад в своем микроблоге Кристина опубликовала снимок дочки, на котором хорошо видно ее лицо.

Подписчики актрисы порадовались, что пара, наконец, рассекретила внешность малышки.

@asmuskristina

Правда, в разговорах о том, на кого же больше похожа Настя, мнения фолловеров разделились.