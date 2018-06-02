Ещё
Асмус и Харламов перестали прятать дочь
Далее:
Читайте также:
Ещё

Асмус и Харламов перестали прятать дочь 

Рамблер 2 часа назад
Фото: @asmuskristina
Актриса и жена одного из резидентов Comedy Club опубликовала фото их подросшей малышки.
Ранее поклонники пары могли видеть на снимках, которые публиковали Кристина и Гарик в соцсетях, лишь фигуру девочки и в лучшем случае ее затылок. Звезды считают, что личную жизнь не стоит выставлять напоказ. Поэтому внешность 4-летней Насти долгое время оставалась тайной для всех.
Но несколько часов назад в своем микроблоге Кристина опубликовала снимок дочки, на котором хорошо видно ее лицо.
Подписчики актрисы порадовались, что пара, наконец, рассекретила внешность малышки.
@asmuskristina
Правда, в разговорах о том, на кого же больше похожа Настя, мнения фолловеров разделились.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дженнифер Энистон беременна от Брэда Питта?6
Трагические истории детей, которых знал весь мир
Аккуратные прелести Собчак возбудили народ104
Киркоров показал скандальное фото с Королевой4
Что вам не простят ваши дети: тест8
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
01:39
Аккуратные прелести Собчак возбудили народ
Звёзды
01:00
Бузова родит от эскортника из «Дома-2»
Звёзды
03:46
Голливудские детки, которые позорят родителей
Дети Звёзды
06:36
Женщины, которые отпугивают мужчин
Психология
00:57
Девушек в купальниках перестали фотошопить
Мода
03:30
«Бесстыжая бабушка» Кондулайнен снялась голой
Звёзды
17:31
Звезды, которые застряли в образе
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение