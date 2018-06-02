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Прилучный опроверг догадки пользователей о романе
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Прилучный опроверг догадки пользователей о романе 

Журнал ОК! 2 часа назад
Фото: @bugevuge
Вчера супруга звезды сериала «Мажор» Агата Муцениеце опубликовала пост в Инстаграм, в котором рассказала о решении сделать «паузу» в отношениях. Она также попросила пользователей соцсети уважать их жизнь и не задавать лишних вопросов.
Так как Агата не объяснила причин разногласия в паре, ее подписчики начали строить свои версии. Одной из самых популярных стало то, что у Павла теперь новые отношения с коллегой по съемочной площадке Лукерьей Ильяшенко. Сейчас они работают над фильмом «Призрак» и актеры часто делятся совместными фотографиями.

Не зли лисичку! @bugevuge #призрак

Публикация от  Лукерья Ильяшенко (@lukerya)

После того, как в Инстаграм Лукерьи начали появляться негативные комментарии, Павел решил развеять все сомнения и написал пост, в котором опроверг догадки пользователей.
Друзья, в наших отношениях с Агатой не участвует третий человек, так что засуньте догадки и не уважительные высказывания себе в зад. Все что касается наших отношений относится только к нам двоим. Долго не хотел писать ни чего по этому поводу, так как считаю что Личная жизнь это все таки личная жизнь. И давайте на этом закроем тему. ВСЕМ СПАСИБО за понимание!
(Прим. ред. — орфография и пунктуация автора сохранены)
Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучныйначали встречаться на съемочной площадке «Закрытой школы». Актеру удалось увести свою коллегу буквально из-под венца. После полутора лет совместной жизни в 2011 году пара узаконила свои отношения. Спустя три года у супругов родился сын Тимфей, а в 2016-ом — дочь Мия.
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