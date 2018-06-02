Знаменитости, которые ушли в сферу IT-технологий

Сегодня можно смело сказать — мир перешел порог технологического развития и сфера IT-технологий является наиболее перспективным направлением улучшения качества жизни всей планеты. Так думают не только digital гении, но и знаменитости. Мы решили написать о тех, кто полностью ушел в программирование, или планирует это сделать в ближайшее будущее.

1. Эштон Кутчер — инвестировал в стартапы Uber и Airbnb

Снявшись в роли основателя Apple Стива Джобса , комедийный актер практически отошел от Голливудских дел и полностью ушел в развитие IT-стартапов. Кутчер одним из первых разглядел потенциал и вложился в сервис аренды жилья Airbnb, такси Uber, а также в облачный сервис Box. В итоге эти инвестиции принесли актеру огромные дивиденды в размере 250 миллионов долларов. Кстати, Эштон основал два венчурных фонда: A-Grade Investments и Sound Ventures, которые помогают перспективным стартапам кремниевой долины.

2. Супермодель Карли Кросс — создала фонд для обучения женщин программированию

Супермодель Victoria's Secret Карли Клосс не устает вдохновлять своих поклонников. Помимо успешной модельной карьеры звезда основала популярный Youtube-канал, ТВ-шоу, собственный бренд печений и благотворительный IT-проект Code with Karlie, который помогает начинающим женщинам-программистам. Кстати, летом 2018 года супермодель решила его расширить. В этом году она открывает 4 летних лагеря по программированию, в которых девочки от 13 до 18 лет смогут изучать основы JavaScript и HTML / CSS, а также мобильную операционную систему Apple.

3. Актер и музыкант Джаред Лето — инвестирует в «умные» дома и приложения