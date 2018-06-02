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Водонаева сравнила мужа с гоночным болидом
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Водонаева сравнила мужа с гоночным болидом 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
35-летняя телезвезда Алена Водонаева не скрывает, что на пути к личному счастью у нее было много преград. Но теперь она замужем за музыкантом Алексеем Косинусом, с которым демонстрирует идиллию. Красавица неожиданно посвятила возлюбленному чувственный пост.
Светская львица Алена Водонаева прославилась участием в проекте «Дом-2», где строила отношения со скандально известными Степаном Меньщиковым и Маем Абрикосовым (Романом Тертишным). Затем она вышла замуж за бизнесмена Алексея Малакеева, вместе с которым воспитывает семилетнего сына Богдана.
После развода последовали несколько бурных романов, но повторно в ЗАГС знаменитость отправилась с музыкантом Алексеем Косинусом. Теледива не скрывает чувств к избраннику, с которым, по ее утверждению, у нее много общего. Она считает, что их связала сама судьба, хотя изначально они общались как друзья. Водонаева публично призналась в любви мужу и перечислила его несомненные достоинства, которые восхищают ее:
«Мужчина, разгоняющийся от слов к делу как гоночный болид за несколько секунд. Мужчина, который вообще не употребляет алкоголь, сигареты и прочее. Мужчина, у которого в 36 сил и твердости больше, чем у любого 20-летнего. Мужчина, с появлением которого все ручки, лампочки и краны в доме в идеальном состоянии».

Мужчина разгоняющийся от слов к делу, как гоночный болид за несколько секунд. Мужчина, который вообще не употребляет алкоголь, сигареты и пр дерьмо. Мужчина, у крутого в 36 сил и твердости больше чем у любого 20 летнего. Мужчина, с появлением которого все ручки, лампочки и краны в доме в идеальном состоянии. Мужчина, который является лучшим другом моему сыну. Мужчина исполняющий все мои желания и реализовывающий все мои бизнес идеи. Мужчина, ты вообще реально существуешь или мне это только кажется?! Мужчина мой, Алексей Георгиевич, я люблю тебя! ❤️ Никогда не признавалась тебе в любви в инстаграм. Но вот немного нашло сегодня ☺️

Публикация от  Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)

Алена не боится сглаза и не считает, что «счастье любит тишину». Она неоднократно подчеркивала, что если людям суждено быть вместе, то никто не сможет помешать. Водонаева отметила, что второй супруг отлично ладит с ее сыном от первого брака, исполняет все ее желания и реализовывает все бизнес-идеи. Звезда не может нарадоваться успехом на «личном фронте»:
«Мужчина, ты вообще реально существуешь или мне это только кажется?! Мужчина мой, Алексей Георгиевич, я люблю тебя! Никогда не признавалась тебе в любви в Инстаграме. Но вот, немного нашло сегодня».
Поклонники высоко оценили лирическую заметку Алены Водонаевой и посчитали, что ей невероятно повезло, тогда как злопыхатели так явно не думают: «Вы очень классная пара! Так держать!» «У нее много возлюбленных было и со всеми неземную любовь демонстрировала». «Странная ассоциация… Сравнила мужа с гоночным болидом, умора». «Мне кажется это именно тот случай, когда люди созданы друг для друга». «Всегда была уверена, что Алена если и выйдет замуж, то только за холеного, умного, обеспеченного мужчину». «Ничего себе, такие еще существуют? Вам повезло!»
«Ой, мне кажется, у нее еще мужем много будет!» «Таких не то, что единицы, их один на миллиард! Раз у вас такой, значит заслужили, не иначе! Счастья!» «Не верю я в это, вообще не подходят друг другу, как по мне». «Так здорово, рада за вас. Пусть это будет всегда!» «Живите долго и счастливо! Берегите друг друга!» Злопыхатели нередко пишут Алене Водонаевой всякие гадости о супруге, которого называют женоподобным, слишком худым и т. д. Она редко, но метко отвечает завистникам — на днях женщина ярко отреагировала на критику в адрес любимого человека.
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