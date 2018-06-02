Ирина Дубцова: «Моя заветная мечта — дочка»

За Ириной Дубцовой прочно закрепился статус сильной женщины. Она действительно многое может сама — сама обустроила по своему вкусу дом в Подмосковье, сама воспитывает сына и строит свои собственные, только от нее зависящие планы на жизнь. О главных из них Ирина рассказала «Лизе».

«Лиза»: Ирина, поклонники не смогли не заметить, как вы постройнели после отпуска. Но ходят слухи, что причина тому не отдых, а личные обстоятельства. Неужели кому-то удалось достучаться до вашего сердца?

Ирина: Что касается личной жизни, то это я, пожалуй, пока оставлю своим маленьким секретом (улыбается), а вот изменения в моей внешности происходят постоянно. Сколько себя помню, всегда набирала вес и сбрасывала его, но эти процессы не зависели от еды. Пасту со сливочным соусом я не ем, пельмени не люблю. Даже сладкое ем раз в месяц — и то не торты, а черный шоколад. Я стала разбираться, из-за чего же я тогда поправляюсь. И выяснилось, что виной всему отеки, к которым я особенно стала склонна после беременности. Вода задерживается — я поправляюсь. Уходит — снова становлюсь худенькой. После долгих исследований нашлась и причина — от нервов. Как объяснили врачи, лишний вес — это своеобразная психологическая броня, помогающая мне справляться с жизненными перипетиями. Я столько всего на себе тащу, что, будь я 45 килограммов весом, просто сломалась бы.

Л. : Может, стоит весь груз перевалить на мужские плечи?

И. : Вот и мои подруги, которые привыкли быть на содержании у своих мужчин и не работать, задают мне вопрос: «Как ты все на себе тянешь?» А я просто не знаю, как можно жить по-другому. У меня администраторы, музыканты, танцоры, которым надо платить зарплату. Мне просто нельзя позволить себе расслабиться. Но это совершенно не значит, что на крепкой мужской шее мне не будет комфортно (смеется). Как и любой женщине, мне хочется, чтобы рядом был надежный и любящий мужчина, на которого можно положиться. Очень хочется, чтобы обо мне заботились. И моя самая заветная мечта — это дочка от любимого мужчины! Мужчина мечты, где ты? (Смеется.)

Л. : Какими качествами он должен обладать?

И. : В первую очередь, чувством юмора. Это делает любого мужчину прекрасным. Он должен быть снисходительным к женщине. Потому что мы капризны, мы переменчивы, странны. Мы блондинки, причем даже те, кто брюнетки. Мне кажется, мужчина, с чувством юмора смотрящий на женские капризы, и есть мой идеал.

Л. : А красивые поступки от мужчины для вас важны?

И. : Для каждой женщины это приятно, но это далеко не главное. Главное в отношениях — это взаимопонимание! Я не знаю секрета, как сохранить доверительные отношения с бывшим. Мужчин, которые оставили след в моей жизни, немного, но они и сейчас со мной, пусть и в другом качестве. Как мне это удается? Не знаю. Может, везение, а может, такое происходит, как я в шутку выражаюсь, благодаря моей глубочайшей дипломатии и умению разрулить ситуацию так, чтобы не потерять друга. Я ценю дружбу. У меня мало друзей, но это близкие люди, проверенные счастьем. Потому что пожалеть может кто угодно, а вот порадоваться за тебя могут далеко не все.

Л. : Вашему сыну Артему сейчас двенадцать. Говорят, начало самого сложного периода…

И. : Я этого не ощущаю. У нас с Артемом нет секретов друг от друга — он делится со мной абсолютно всем. Я уверена, что с детьми нужно разговаривать, и тогда у вас не будет проблем с ними. У нас есть семейный чат, где мы обсуждаем все семейные вопросы, и Артем, как взрослый мужчина, помогает мне во всем.

Л. : Девочками он уже интересуется?

И. : И даже ходит на свидания! Недавно он у меня спросил: «Мам, а как с девочками целоваться?» И тут я немного была шокирована (смеется).

Л. : Думаете, сможете беспристрастно принять девушку сына, когда тот подрастет?

И. : Ой, давайте вы этот вопрос мне зададите чуть позже? Пока мне страшно об этом подумать (смеется). Если он ее полюбит и это будет взаимно, то, конечно, я поддержу любое желание своего сына. Главное, чтобы девушка была хорошая.